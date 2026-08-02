Guvernul spaniol a știut din timp

Surse din cadrul serviciilor de informații spaniole susțin că guvernul a știut din timp despre pericolul unui aflux de oameni către Ceuta în perioada Sărbătorii Tronului din Maroc.

Cu toate acestea, răspunsul operațional de la Madrid nu a reușit să prevină intrarea necontrolată a peste 60.000 de migranți pe teritoriul european într-un interval de doar 48 de ore, relatează Euronews.

Las imágenes de Ceuta son propias de una guerra híbrida propiciada por Marruecos tras los acercamientos entre España y Argelia.

Al régimen marroquí no le importa las decenas de personas ahogadas que han muerto tras incentivar cruzar la frontera del Tarajal con sus habituales… https://t.co/b5qH4l3xvY pic.twitter.com/QXCOm4T3TC — Niporwifi © (@niporwifi) July 30, 2026

Liderul partidului de centru-dreapta Partido Popular (PP), Alberto Nuñez Feijoo, a subliniat deja acest lucru când a apărut în fața presei la Ceuta, sâmbătă. Informații noi provenite din mai multe surse din serviciile de informații militare și civile sugerează că guvernul a știut încă de la început despre riscul unei intrări masive de migranți în Ceuta.

Un „gest de mărinimie” din partea Marocului?

Potrivit surselor citate, serviciile de informații au transmis mai multe avertizări către autorități, inclusiv în orele dinaintea traversării în masă a frontierei. Acestea indicau că regele Mohammed al VI-lea ar putea face un „gest de mărinimie” la graniță cu ocazia Zilei Tronului din Maroc.

În urma acestei prime avertizări au apărut rapoarte despre persoane care treceau granița înot din Castillejos și despre autobuze care aduceau oameni din diferite regiuni ale Marocului spre zona de frontieră.

În doar zece zile, aproximativ 1.000 de persoane ajunseseră înot în Ceuta. Serviciile secrete au interpretat acest lucru drept un test din partea autorităților marocane. Potrivit surselor citate, și această avertizare a fost transmisă guvernului.

În cele din urmă, între 60.000 și 75.000 de migranți au trecut granița în Ceuta – cea mai mare criză de migrație documentată până în prezent în acest oraș. Potrivit datelor Ministerului de Interne, în zilele care au urmat, aproximativ 53.000 de persoane s-au întors în Maroc.

Bilanțul tulburărilor de la granița UE

În ciuda avertismentelor primite, autoritățile spaniole au fost luate prin surprindere de amploarea valului de oameni. Mii de tineri și familii întregi, inclusiv sute de minori neînsoțiți, au înotat în jurul digurilor de protecție sau au trecut prin punctele de frontieră lăsate nesupravegheate de partea marocană.

Desfășurarea armatei pe plajele din Ceuta și intervenția în forță au dus ulterior la returnarea rapidă a mii de persoane, însă evenimentele au lăsat urme adânci în relațiile dintre Madrid și Rabat.

Dezvăluirile privind rapoartele secrete nefolosite la timp pun acum o presiune suplimentară pe guvernul central, acuzat de lipsă de reacție și management defectuos al unei crize majore de securitate la frontiera externă a Uniunii Europene.

Spania denunță atitudinea „egoistă” a unor țări

Mii de oameni au intrat necontrolat din Maroc în enclava spaniolă Ceuta în cursul după-amiezii de joi, mai întâi deplasându-se pe uscat, iar ulterior înotând în jurul digului care marchează frontiera dintre cele două țări, relatează El Pais.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a denunţat sâmbătă atitudinea „egoistă” a unor țări din Uniunea Europeană (UE) faţă de asaltul de imigranți ilegali care a afectat în ultimele zile exclava Ceuta şi a cerut, la fel ca Italia, organizarea unei reuniuni prin videoconferinţă a miniştrilor de Interne din UE, relatează AFP.





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