Parapantist extras din copac în Valea Arpășelului și copil preluat de ambulanță

Potrivit Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu, prima intervenție s-a desfășurat în Munții Făgăraș, în zona Văii Arpășelului. Un parapantist a pierdut controlul direcției și a rămas blocat la înălțime, într-un copac.

Echipa de salvamontiști din Sibiu s-a deplasat rapid spre locul incidentului cu echipamente speciale de salvare de la înălțime, inițiind manevrele specifice pentru coborârea și extragerea bărbatului în condiții de deplină siguranță.

În paralel, o a doua echipă de la Salvamont Sibiu a fost direcționată către Munții Cindrel, unde s-a produs un alt accident. Un băiat în vârstă de 10 ani, care se afla într-o plimbare cu bicicleta, a suferit o căzătură dură pe traseu, alegându-se cu o plagă la genunchiul stâng.

Salvatorii montani i-au acordat primul ajutor la fața locului, stabilizând leziunea, după care au transportat copilul până în localitatea Rășinari. Acolo, micul pacient a fost predat în stare stabilă unui echipaj medical al Serviciului de Ambulanță Județean pentru investigații suplimentare.

Final de săptămână umbrit de o tragedie pe crestele Făgărașului

Seria evenimentelor din acest sfârșit de săptămână a început încă de sâmbătă, când salvamontiștii sibieni au fost solicitați să acționeze în sprijinul colegilor de la Salvamont Argeș.

Misiunea comună a vizat recuperarea unei persoane căzute de la înălțime pe un versant abrupt din Munții Făgăraș.

Din păcate, pentru victima în vârstă de 74 de ani, impactul s-a dovedit a fi fatal, salvatorii neputând face altceva decât să recupereze trupul neînsuflețit din prăpastie și să îl transporte către echipajele de medicină legală.

Salvamontiștii reiterează apelul la prudență pentru toți cei care aleg să parcurgă trasee montane, recomandând echipament adecvat, atenție sporită la condițiile meteorologice și evaluarea corectă a propriilor limite fizice.

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