 Marian Nistor lansează best-of-uri Savoy cu țârâita

Marian Nistor își duce singur mai departe visul de a transpune pe o serie de 8 albume integrala Savoy, pentru că nu a găsit sponsori dispuși să-i finanțeze inițiativa. Ajuns la 75 de ani, cântărețul pentru care bentița a devenit aproape marcă înregistrată are gata de lansare două noi CD-uri, "Best of 7" și "Best of 8" - ultimul promis din ciclul omagial. Acestea vor fi pe piață de luni, 26 noiembrie.