Mario Fresh, mărturisiri despre Alexia Eram, fiica Andreei Esca. „Abia aștept să plece să-i demostrez că…”

Fiica Andreei Esca, Alexia Eram, se iubește cu Mario Fresh, cei doi formând un cuplu foarte frumos. Alexia urmează să plece în străinătate, la studii.

Mario Fresh și iubita lui, Alexia Eram, au fost invitați la radio Pro FM, unde au făcut declarații despre povestea lor de dragoste și despre plecarea în străinătate a fiicei prezentatoarei de televiziune Andreea Esca.

Mario Fresh a dezvăluit că noua sa piesă, „Dacă pleci”, este chiar despre relația pe care o are cu Alexia de aproape doi ani.



„Ideea piesei se inspiră din viaţa mea. E vorba despre povestea mea de dragoste cu iubita mea, Alexia. Ea pleacă la facultate la Londra, anul ăsta în septembrie. Am zis să fac o piesă pentru ea, să-i dedic o melodie. Abia aştept să plece să-i demonstrez că încă mai rezistă relaţiile la distanţă”, a declarat Mario Fresh potrivit profm.ro.

„Planul este două și două, adică două săptămâni eu, două săptămâni ea. O să reușim, vedem. La două săptămâni să merg eu câteva zile acolo, după care, la două săptămâni vine ea. Oricum, are cinci luni de vacanță pe an. Facem doi ani de relație în foarte scurt timp, vreo două săptămâni. Cel mai mult despărțiți am stat două săptămâni. Credem în relațiile la distanță. Nici nu-mi fac probleme”, a mai spus Mario Fresh.

„Cred că e normal să-ţi fie frică. Merg într-o ţara nouă, nu cunosc pe nimeni acolo, dar sper să fie ok şi că o să mă obişnuiesc. Merg la o facultate de arte şi voi face marketing şi publicitate în modă”, a spus și Alexia Eram.

