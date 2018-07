Libertatea: Cum e să concurezi cu Andra, cu care lucrezi în mod obișnuit și despre care ai scris, pe Facebook, că “e cea mai tare. E artistul care îți pune cel mai bine în valoare o piesă și sunt mândru că lucrăm atât de bine împreună!”?

Marius Moga: Lucrez cu Andra de foarte mulți ani, am realizat multe lucruri împreună și mă bucur că am ajuns să fim amândoi antrenori la același show. Nu pot să zic că noi, antrenorii, concurăm. Copiii sunt cei care concurează, iar noi suntem acolo să îi ajutăm și să îi îndrumăm, pentru a avea șanse cât mai mari la trofeu.

Cu Inna, cealaltă colegă a ta de la “Vocea României junior”, ai lucrat până acum?

Am colaborat în urmă cu 3 ani, când am lansat single-ul Morandi – “Summer in December” featuring Inna. A fost o colaborare frumoasă, piesa este și pe albumul ei, “Body and The Sun”. Inna este talentată și profesionistă și mi-ar face plăcere să lucrăm din nou împreună.

La nici 3 ani, Maria Elisabeta îi calcă deja pe urme: “Cântă mereu prin casă”

Maria te-a moștenit, dă semne că ar avea voce, are ureche muzicală? Ți-ar plăcea s-o vezi călcându-ți pe urme?

Maria Elisabeta este un copil talentat. Iubește muzica și cântă mereu prin casă. Mi-ar plăcea să o văd călcându-mi pe urme prin a face ceea ce iubește, indiferent de meseria pe care și-o va alege.

Pe când un duet cu ține și Maria?

Cântăm mereu împreună, ne jucăm “de-a compusul” împreună, fiindcă e distractiv. Avem câte un duet în fiecare zi.

Cea mică te-a inspirat, spuneai, în scrierea unor cântece de leagăn. Cum altfel te-a mai inspirat Maria, ce idei ți-a mai dat?

De când o am pe Maria Elisabeta, am simțit nevoia de a mă implica mai mult în pregătirea viitoarelor generații. Așa că pot să spun că lucrez mai mult cu copiii de când am devenit tată. Am creat și un canal de muzică și conținut pentru copii, DeMoga Kids, iar de patru ani organizez, împreună cu Academia Contrapunct, tabăra de muzică pentru copii DeMoga Music Junior Câmp.

DeMoga Kids este tot un proiect inspirat de cea mică?

DeMoga Kids are la bază conceptul de educație prin distracție. Putem învăța distrându-ne și fiind creativi. Toți copiii vor să învețe lucruri noi, dar ce e sigur e că nu își doresc ca educația și învățarea să fie plictisitoare și credeți-mă, cei mici se plictisesc cel mai repede! Sigur că Maria Elisabeta mă inspiră și în acest proiect, îi arăt toate cântecelele pe care ne propunem să le lansăm pe platforma DeMoga Kids și țin cont de feedback-ul ei.

Mai vrea un copil, un frățior sau o surioară pentru micuța Maria

La mai bine de doi ani și jumătate de când ai devenit tătic, cum ai spune că ți s-a schimbat viața?

S-a schimbat în bine, evident, am cunoscut sentimente noi și mă simt împlinit. Cele mai mici bucurii devin cele mai mari bucurii, atunci când ești părinte. Fiecare gest aparent neînsemnat poate să-ți umple sufletul de bucurie. Iar când copilul tău începe să vorbească cu tine, realizezi că timpul trece foarte repede, dar ai o satisfacție incredibilă. Eu și Bianca trăim foarte mult în prezent și asta ne ajută foarte mult.

Vă mai doriți copii, tu și Bianca, să nu rămână Maria singură la părinți? Dacă da, când ne dați vestea?

Desigur. Ne mai dorim copii și vrem ca Maria să aibă un frățior sau o surioară. Dar nu avem nicio veste deocamdată și nimic planificat.

“Este o încărcătură emoțională mare”

La Vocea României te uiți? Ai regrete, nostalgii sau te simți bine în noul rol, de mentor al micilor voci care promit?

Nu am regrete, au fost 6 ani frumoși și constructivi la “Vocea României”. Iar “Vocea României junior” implică alte provocări, de care aveam nevoie. Copiii sunt sensibili, ei vin acolo cu vise și speranțe și li se pot rupe aripile foarte ușor. Este o încărcătură emoțională mare, însă mă simt foarte bine alături de micii viitori mari artiști și mă bucur că pot să fac parte din etapă asta a vieții lor. Îmi doresc ca echipa mea să învețe cât mai mult din show-ul asta, să învețe că în viață pot veni atât “da”-uri, cât și “nu”-uri, și că trebuie să le ia pe toate ca pe niște lecții menite să îi ambiționeze.

