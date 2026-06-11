Suspecții ar fi ascuns venituri de peste 3,3 milioane de lei

El a fost consilier al europarlamentarei Diana Șoșoacă. De asemenea, influencerul a făcut campanie de promovare pe TikTok lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidenţiale din 2024.

În cadrul „Operațiunii Jupiter”, Makaveli a fost audiat mai multe ore de către anchetatori. Acesta, alături de alte trei persoane, este acuzat că a omis să declare venituri de peste 3,3 milioane de lei obținute din activitatea de creator de conținut.

În cele din urmă, el a fost reținut pentru 24 de ore.

Makaveli a ajuns la spital, după ce i s-a făcut rău în timpul audierilor

Lui Makaveli i s-a făcut rău în timpul audierilor, iar de acolo ar fi fost transportat la Spitalul Floreasca, sub escorta polițiștilor, potrivit unor surse ale ziarului Libertatea. A fost adus înapoi la audieri, după puțin timp.

„În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice pun în aplicare patru mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate, într-un dosar penal înregistrat la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală”, se arată într-un comunicat de presă emis de Poliția Română.

Potrivit autorităților, suspecții ar fi ascuns venituri de peste 3,3 milioane de lei, generând un prejudiciu de 574.000 de lei la bugetul statului.

„Activitatea infracțională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns, în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei. Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei”, potrivit sursei citate.

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