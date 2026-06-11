Jose Mourinho este antrenorul principal până la 30 iunie 2029

„Real Madrid a convenit să-l numească pe Jose Mourinho antrenor principal al primei echipe pentru următoarele trei sezoane, până la 30 iunie 2029”, a declarat echipa de 15 ori campioană europeană, într-un comunicat.

La 63 de ani, Mourinho sosește de la Benfica, unde clubul din Lisabona a încheiat un sezon de campionat fără înfrângere, dar a terminat pe locul trei. Benfica a anunțat miercuri că Real Madrid a plătit 15 milioane de euro pentru transferul acestuia.

În prima sa perioadă la Madrid, între 2010 și 2013, Mourinho a câștigat La Liga, Cupa Regelui și Supercupa Spaniei. Sub conducerea portughezului, Real Madrid a devenit prima echipă care a acumulat 100 de puncte într-un sezon de La Liga, în campionatul 2011/2012.

Cu toate acestea, perioada sa la Madrid a fost controversată, Mourinho divizând vestiarul. Unii jucători, inclusiv predecesorul său, Álvaro Arbeloa, i-au rămas loiali, în timp ce alții au intrat în conflict deschis cu antrenorul. Acum, tehnicianul are misiunea de a restabili disciplina și echilibrul într-un vestiar afectat de tensiuni interne.

Președintele Florentino Pérez, reales în funcție, și-a exprimat încrederea în Mourinho, declarând în luna mai, într-un interviu televizat, că portughezul a pus bazele succesului Madridului în ultimele șase trofee de Liga Campionilor.

Întoarcerea la Real Madrid marchează reîntoarcerea în elita fotbalului european

Pentru Mourinho, întoarcerea la Real Madrid marchează reîntoarcerea în elita fotbalului european. Portughezul a devenit o figură proeminentă în fotbal în 2004, când a câștigat Liga Campionilor cu FC Porto. Ulterior, a cucerit două titluri consecutive în Premier League cu Chelsea FC, în 2005 și 2006.

A continuat să impresioneze cu Chelsea, cucerind două titluri consecutive în Premier League, și cu Inter Milano, unde a realizat tripla istorică în 2010.

După primul mandat la Real Madrid, portughezul a revenit la Chelsea și a cucerit un nou titlu în Premier League în 2015. Au urmat experiențe la Manchester United, Tottenham Hotspur și AS Roma.

Cu Manchester United a câștigat Cupa EFL și Europa League în 2017, iar cu Roma a cucerit UEFA Conference League în 2022.

Antrenorul a fost demis de echipa turcă Fenerbahce în august 2025, după ce nu a reușit să o conducă în fața lui Benfica în play-off-ul de calificare la Liga Campionilor, înainte de a fi numit de echipa portugheză în luna următoare.

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