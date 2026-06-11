Ultima călătorie a tramvaielor Tatra pe străzile din București

În weekendurile 11 – 12 iulie și 18 – 19 iulie, Societatea de Transport București (STB SA) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) organizează un eveniment special pentru comunitate, invitând publicul să participe la ultimele curse ale celebrelor tramvaie Tatra.

„Pentru marcarea acestui eveniment vor circula: un tramvai Tatra solo roșu; un tramvai Tatra solo alb; două tramvaie Tatra în cuplu, roșii; două tramvaie Tatra în cuplu, albe. Vă așteptăm să însoțiți aceste vehicule emblematice în ultima lor călătorie pe străzile din București!”, a transmis joi, 11 iunie, STB SA și TPBI pe Facebook.

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Istoria acestor tramvaie legendare a început în Cehoslovacia, fiind produse de renumitele uzine ČKD din Praga sub brandul Tatra. În București, povestea a început în anul 1973, când au fost introduse în dotarea depoului Militari primele garnituri din modelul Tatra T4R. Litera „R” din denumire desemna o versiune concepută special pentru România, având o caroserie mai îngustă, de doar 2,2 metri, perfect adaptată pentru a putea circula pe străzile vechi și prin rețelele strâmte din orașele noastre.

Ele au supraviețuit perioadelor de suprasolicitare din anii ’80, penuriei de piese de schimb și uzurii infrastructurii din anii ’90, demonstrând o fiabilitate tehnică greu de egalat. Totuși, modernizarea accelerată a parcului auto din ultimii ani, introducerea noilor tramvaie cu podea coborâtă și necesitatea unui transport public accesibil pentru persoanele cu dizabilități au impus retragerea lor.

Ultimele trei tramvaie Tatra T4R aflate în exploatare au numerele de parc 3311, 3321 și 3381 și circulă pe linia 44.

„Acestea pot fi întâlnite pe traseul dintre Vasile Pârvan și Cartierul Giulești, în cursul săptămânii. De-a lungul istoriei lor, tramvaiele Tatra T4R au circulat pe numeroase trasee și au ajuns în aproape toate zonele Capitalei”, a precizat, pe LinkedIn, Victor Silaghi, un pasionat de transport public și infrastructură.

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