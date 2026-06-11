Banca Centrală solicită clarificări urgente, avertizând că interpretările eronate din spațiul public pot genera controverse neîntemeiate, așteptări nerealiste și pot pune în pericol stabilitatea financiară și politicile de creditare.

„Decizia Consiliului Concurenței legată de activitatea bancară pe piața monetară, care vizează o procedură tehnică greu de înțeles inclusiv de către specialiști, are nevoie de o serie de clarificări pentru a nu genera confuzii suplimentare, așteptări nerealiste sau acuze nefondate cu efecte asupra stabilității financiare”, susține BNR.

ROBOR-ul și inflația globală

Instituția condusă de Mugur Isărescu sare în apărarea sistemului bancar în ceea ce privește evoluția istorică a indicelui ROBOR.

BNR arată că speculațiile din spațiul public și din anumite inițiative legislative – care acuză băncile că ar fi crescut artificial ROBOR-ul de la 1,25% la 8,1% în decurs de doi ani, în perioada valului inflaționist global – sunt complet rupte de realitatea macroeconomică.

Creșterea spectaculoasă a dobânzilor din acei ani a fost provocată de o conjunctură internațională complexă, marcată de inflație globală, care a forțat toate băncile centrale să majoreze ratele de politică monetară pentru toate valutele mari și monedele din regiune.

BNR reamintește că indicele ROBOR variază în mod natural cu plus/minus un punct procentual în jurul ratei de politică monetară stabilite de Banca Centrală.

„Președintele Consiliului Concurenței, dl. Bogdan Chirițoiu, a precizat că decizia Consiliului (neconfirmată de instanțe) consideră că (eventuala) diferență luată în discuție în ceea ce privește cotația ROBOR este de fracțiuni de procent față de un niveau presupus corect. Cu toate acestea, în diverse intervenții și comentarii din spațiul public se vorbește de diferențe de procente”, a comunicat Banca Națională a României.

BNR și reglementările sale, în afara investigației

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a explicat că managementul BNR și membrii Consiliului de Administrație au colaborat activ cu inspectorii de concurență pe parcursul anchetei pentru a clarifica aspectele ce țin de funcționarea pieței.

BNR ține să precizeze două lucruri esențiale privind cadrul legal. Investigația nu pune sub semnul întrebării rolul BNR de administrator al sistemului de tranzacționare, iar decizia Consiliului Concurenței nu a vizat și nu a contestat regulamentele, normele sau politicile sectoriale emise de Banca Națională.

În final, BNR avertizează că menținerea unor neclarități în discursul public riscă să se transforme în acuzații nefondate, care ar putea penaliza direct consumatorii (persoane fizice și juridice) prin destabilizarea fluxurilor de creditare din economie.

În total, cele zece bănci care participă la formarea indicelui ROBOR au fost sancționate de Consiliul Concurenței cu o sumă totală de 3,7 miliarde de lei.

Consiliul Concurenței a câștigat în instanță contra Raiffeisen și BCR, după ce băncile ceruseră blocarea amenzii.