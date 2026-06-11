Pe lângă muzică, organizatorii promit zone de relaxare, spații VIP și chiar un parc de distracții, perfect pentru familii. Vizitatorii se vor putea bucura și de standuri cu mâncare și băuturi, ideale pentru pauzele dintre sesiunile de dans.

Cei care vor să rămână peste noapte pot achiziționa un abonament de camping, disponibil la prețul de 103 lire sterline sau 119 euro. Acesta include un spațiu pentru cel mult 10 persoane (echivalentul a 10,30 lire per persoană sau 12 euro per persoană) sau pentru o rulotă. Fiecare abonament de camping include un bilet pentru întreg weekendul, însă ceilalți participanți cazați pe același loc de campare vor trebui să achiziționeze bilete individuale.

Un abonament de weekend costă de la 37 de lire de persoană sau 43 de euro, iar un pachet de patru bilete se vinde cu 112,50 lire, echivalentul a 130 de euro.

De asemenea, biletele de o zi sunt disponibile la prețul de 22 de lire, echivalentul a 25 de euro, iar accesul pentru copii este gratuit. Pentru cei care călătoresc cu trenul, festivalul va pune la dispoziție curse de autobuz la preț redus de la stația Thanet Parkway.

Manston Airport, care a fost închis în 2014, a funcționat inițial ca bază RAF și ulterior ca aeroport regional, operând zboruri încă din anii 1960 pentru companii precum Monarch Airlines, KLM și Flybe.

Potrivit The Sun, există planuri pentru redeschiderea aeroportului în 2029, dar exclusiv pentru transport cargo, după ce termenul inițial din 2025 a fost amânat.

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