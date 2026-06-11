Minuni naturale subapreciate din lume

Într-o lume dominată de rețelele sociale și de dorința de a vizita cele mai impresionante locuri, un studiu recent arată că frumusețea naturală nu este întotdeauna sinonimă cu popularitatea. Conform Euronews, o cercetare realizată de brandul islandez Icewear a analizat peste 54.000 de recenzii Google despre 75 de atracții naturale din întreaga lume. Rezultatul? O listă cu 30 de destinații naturale subapreciate, care oferă experiențe spectaculoase, dar care, în mod surprinzător, nu se bucură de atenția meritată.

Analiza s-a bazat pe frecvența utilizării unor termeni precum „relaxant”, „incredibil” sau „minunat” în recenzii, identificând astfel locuri unde natura impresionează dincolo de așteptări. Studiul a scos în evidență și cele mai supraevaluate puncte turistice, unde entuziasmul vizitatorilor pare să fie mai scăzut.

Topul mondial al minunilor naturale subapreciate

  1. Hoh Rain Forest, Washington, SUA: Ocupând primul loc în clasament, acest pădure tropicală din Parcul Național Olympic este descrisă ca „frumoasă” și „fantastică” în 69,6% dintre recenzii. Frunzișul său dens și verde, alături de climatul umed cu o precipitație anuală medie de 3,55 metri, creează un peisaj aproape magic. Pădurea oferă trasee de drumeții variate și campinguri deschise pe tot parcursul anului. Este una dintre cele cinci locații din SUA prezente în top.
  2. Crater Lake, Oregon, SUA: Cu 68,5% recenzii pozitive, acest lac vulcanic din Oregon impresionează prin culoarea sa albastră intensă și claritatea apei. Format în urmă cu aproximativ 7.700 de ani, Crater Lake este cel mai adânc lac din SUA, iar activitățile populare includ drumeții, pescuit și plimbări cu rachete de zăpadă în sezonul rece.
  3. Mendenhall Glacier Visitor Centre, Alaska, SUA: Situat aproape de capitala statului Alaska, Juneau, centrul de vizitatori al ghețarului Mendenhall este apreciat de 67,2% dintre tursiti pentru priveliștile sale spectaculoase. Ghețarul, un râu înghețat de 21 de kilometri lungime, oferă o panoramă impresionantă, completată de lacul Mendenhall, ghețari plutitori și fauna sălbatică, care include urși negri și vulturi pleșuvi.
  4. Rezervația naturală Staffa – Peștera lui Fingal, Scoția: Această insulă nelocuită din largul coastelor Scoției este considerată cel mai subapreciat punct natural din Europa, cu 62,8% recenzii pozitive. Staffa este faimoasă pentru coloanele sale bazaltice de formă hexagonală și pentru Peștera lui Fingal, o formațiune naturală ce l-a inspirat pe compozitorul Felix Mendelssohn să creeze uvertura „Hebridele”. Vizitatorii ajung cu barca pentru a explora țărmul dramatic și pentru a admira păsări marine precum puffinii, care cuibăresc acolo vara.
  5. Grand Prismatic Spring, Wyoming, SUA: Surclasând alte atracții din Parcul Național Yellowstone, această sursă termală multicoloră este a treia ca mărime din lume. Cu 61,9% recenzii pozitive, culoarea sa vibrantă, posibilă datorită bacteriilor iubitoare de căldură, și dimensiunile impresionante – 110 metri diametru și 50 metri adâncime – o fac una dintre cele mai fotografiate locații din parc.
Lacul Crater și Insula Wizard din Parcul Național Crater Lake: Crater Lake, Oregon, SUAIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Islanda, lider european în peisaje naturale subestimate

În Europa, Islanda se remarcă prin două locuri incluse în clasament. Stuðlagil Canyon, situat în estul țării, ocupă locul 24 în lume, cu 35,2% recenzii pozitive. Această formațiune spectaculoasă de coloane de bazalt a fost descoperită abia în 2009, după ce nivelul râului Jökulsá á Dal a scăzut în urma unui proiect hidroenergetic. Vizitatorii sunt atrași de apele glaciare turcoaz și de peisajele dramatice.

De asemenea, Parcul Național Vatnajökull ocupă poziția 29, cu 28,2% recenzii pozitive. Înființat în 2008, acest parc acoperă 13% din suprafața Islandei și include cel mai mare ghețar al Europei, lagune glaciare și peisaje variate, cum ar fi câmpurile de nisip negru și vârful Hvannadalshnúkur, cel mai înalt din țară.

Munți acoperiți de zăpadă se văd în Reykjavik, înconjurat de Oceanul Arctic, 29 noiembrie 2025Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Cele mai supraevaluate atracții naturale

Studiul Icewear, citat de Euronews, a identificat și locurile considerate cele mai puțin impresionante, deși sunt promovate intens.

Pe primul loc se află stâncile de cretă Königsstuhl de pe insula Rügen și peșterile de zâne Saalfeld din Germania. Doar 1,4% dintre recenziile acestora le descriu ca fiind „frumoase” sau „uimitoare”.

Pe locul al treilea se află Parcul Național Cavernas do Peruaçu din Brazilia, care, deși este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO din 2025, adună doar 2,8% comentarii pozitive.

Un alt exemplu este râul Rio Tinto din sudul Spaniei. Culoarea sa distinctivă, un roșu ruginiu, nu reușește să impresioneze mulți vizitatori, doar 3,8% dintre recenzii fiind favorabile.

Pe locul cinci se găsește Parcul Național Lençóis Maranhenses din Brazilia. Deși cunoscut pentru dunele sale albe și lagunele de apă dulce sezoniere, doar 7,2% dintre vizitatori l-au descris în termeni superlativi.

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