JD Vance ar urma să semneze acordul în Europa chiar în acest weekend

„Tocmai am ajuns la un acord foarte bun pentru a pune capăt războiului cu Iranul, iar odată ce documentele vor fi finalizate, ceea ce ar trebui să se întâmple în următoarele zile, probabil vom avea o semnătură, poate în Europa”, a declarat Trump, citat de CNN și AFP. Președintele a precizat că nu va participa personal la semnarea acordului, însă vicepreședintele JD Vance va fi prezent.

În aceeași zi, liderul de la Casa Albă a informat că a anulat atacurile planificate împotriva Iranului. „Luând act de faptul că discuțiile cu Republica Islamică Iran au fost vizualizate și aprobate de cele mai înalte autorități iraniene, am… anulat atacurile și bombardamentele care erau planificate pentru această seară împotriva Iranului”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Președintele a adăugat că negocierile și detaliile finale ale acordului au primit sprijinul tuturor părților implicate, inclusiv Statele Unite, Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turcia, Pakistan, Bahrain, Kuweit, Iordania și Egipt. Cu toate acestea, blocada porturilor iraniene va rămâne în vigoare până la finalizarea tranzacției.

Amenințări la adresa Iranului cu atacuri „foarte puternice”

Anterior, Trump amenințase cu acțiuni militare „foarte puternice” împotriva Iranului, vizând inclusiv preluarea controlului asupra infrastructurii petroliere a țării, printre care și insula Kharg, cel mai important terminal petrolier al Iranului. „Statele Unite vor ataca Iranul… FOARTE PUTERNIC în această seară”, a scris el pe aceeași platformă.

Această schimbare de poziție amintește de evenimentele din 7 aprilie 2026, când Trump a lansat inițial amenințări dure la adresa Iranului, pentru ca mai târziu să anunțe un armistițiu.

Deși detaliile exacte ale acordului rămân confidențiale, Trump a declarat că data și locația semnării vor fi anunțate în curând. Până atunci, rămâne de văzut dacă acest compromis va pune capăt tensiunilor dintre Statele Unite și Iran sau dacă va deschide un nou capitol în relațiile complicate dintre cele două țări.

Insula Kharg, un punct strategic pentru Teheran

Insula Kharg, situată în Golful Persic, este vitală pentru economia iraniană, procesând aproximativ 90% din exporturile de petrol ale țării. Potrivit oficialilor americani citați de CNN, o operațiune militară de preluare a insulei sau de distrugere a infrastructurii sale energetice ar putea paraliza economia Iranului și capacitatea sa de a susține orice conflict armat.

Atacarea Insulei Kharg a fi comportat riscuri semnificative pentru SUA

Planurile pentru capturarea Insulei Kharg au fost analizate timp de luni de zile de Pentagon și Casa Albă, însă au fost amânate din cauza riscurilor ridicate, au declarat pentru CNN un oficial al Pentagonului și doi oficiali ai administrației americane.

„O astfel de operațiune ar necesita un număr semnificativ de trupe terestre și ar putea rezulta în victime umane semnificative pentru SUA”, au subliniat sursele. De aceea, o eventuală acțiune împotriva insulei a fost considerată o opțiune de „ultimă instanță”.

În ciuda atacurilor aeriene anterioare asupra instalațiilor militare de pe insulă, infrastructura energetică vitală a rămas neatinsă, semn că SUA au evitat până acum escaladarea directă a conflictului.

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