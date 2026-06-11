Pentru momentele în care simți nevoia unei pauze de două-trei zile pentru a-ți reîncărca bateriile, am selectat cele mai atractive zece destinații de weekend pe care merită să le vizitezi în această vară.

Delta Dunării (Sfântu Gheorghe)

Delta Dunării este, fără îndoială, destinația perfectă dacă vrei să te deconectezi complet de la stresul cotidian. Satul Sfântu Gheorghe este un adevărat paradis unde fluviul se întâlnește cu Marea Neagră.

Aici nu există mașini, ci doar ulițe de nisip, bărci pescărești și o plajă sălbatică imensă. Este locul ideal pentru o plimbare dis-de-dimineață cu barca pe canale, unde poți admira coloniile de pelicani și nuferii înfloriți, urmată de un prânz cu tradiționalul borș de pește preparat de localnici.

O noapte de cazare pentru doi adulți începe de la 90 de lei pentru un camping și ajunge până la 2.300 de lei pentru o vilă întreagă.

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Sibiu și Mărginimea Sibiului

Sibiul rămâne o alegere clasică, dar mereu surprinzătoare pentru un city-break de weekend. Străduțele din Centrul Vechi, Piața Mare și Piața Mică te invită la plimbări lungi și seri relaxante la o terasă.

Dacă vrei și mai multă liniște, la doar câțiva kilometri distanță se află Mărginimea Sibiului. O vizită în sate precum Rășinari sau Sibiel îți oferă aer curat, peisaje pastorale și o gastronomie locală (în special brânzeturi) recunoscută la nivel european.

Nu rata nici o vizită extinsă la Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului, o adevărată oază de verdeață.

O noapte de cazare pentru doi adulți începe de la 115 de lei pentru o cameră dublă la o pensiune și ajunge până la 5.700 de lei pentru o vilă întreagă cu 7 dormitoare.

Transfăgărășan și Lacul Bâlea

Pentru iubitorii de condus și de peisaje alpine dramatice, Transfăgărășanul este destinația supremă de vară. Drumul printre nori oferă serpentine spectaculoase și o priveliște care taie respirația.

Odată ajuns la cota 2042 de metri, la Lacul Bâlea, vei găsi o răcoare mult dorită în zilele toride de vară (temperaturile de aici rareori depășesc 15-18 grade).

Sfat util: Pentru a evita aglomerația masivă de pe serpentine, este recomandat să începi urcarea la primele ore ale dimineții, preferabil vineri.

Constanța și Mamaia Nord

Litoralul nu putea lipsi de pe lista escapadelor de weekend. Dacă vrei distracție și plaje amenajate la cele mai înalte standarde, zona Mamaia Nord rămâne principala atracție.

Totuși, pentru a îmbina plaja cu o experiență culturală, rezervă-ți o după-amiază pentru a explora centrul vechi al Constanței. Faleza Cazinoului (recent restaurat), Portul Tomis plin de iahturi și terase pescărești, precum și Piața Ovidiu oferă o atmosferă mediteraneană perfectă pentru serile de vară.

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O noapte de cazare pentru doi adulți începe de la 172 de lei pentru o cameră dublă și ajunge până la 3.700 de lei pentru un apartament cu trei camere.

Brașov și satele săsești din împrejurimi

Brașovul combină excelent facilitățile urbane cu proximitatea naturii. O plimbare sub Tâmpa, o vizită la Biserica Neagră sau pur și simplu savurarea unei cafele în Piața Sfatului sunt activități excelente de relaxare.

Dacă simți nevoia de deconectare absolută, retrage-te într-unul din satele din apropiere. Măgura, Peștera sau pitorescul Viscri îți oferă priveliști spectaculoase spre Munții Piatra Craiului sau Bucegi, aer puternic ozonat și o întoarcere la un ritm de viață simplu, departe de stresul orașului.

O noapte de cazare pentru doi adulți începe de la 157 de lei pentru un apartament cu două camere și ajunge până la 10,000 de lei pentru un apartament cu două camere.

Cazanele Dunării

Zona Defileului Dunării este una dintre cele mai spectaculoase din sud-vestul țării. Închirierea unei bărci cu motor din Orșova sau Eșelnița te va duce la faimosul chip sculptat în stâncă al regelui Decebal, la Peștera Ponicova și Grota Veterani.

Pentru cei care preferă drumețiile scurte, urcarea pe platoul Ciucarul Mare durează aproximativ o oră și jumătate și oferă cea mai frumoasă vedere panoramică asupra fluviului.

Cluj-Napoca și Salina Turda

Un city-break în inima Transilvaniei vine mereu cu o energie unică. Cluj-Napoca este un oraș vibrant, plin de parcuri, grădini botanice și restaurante moderne.

La doar 30 de minute distanță se află însă adevărata atracție pentru un weekend prelungit: Salina Turda. Odată ce cobori în subteran, intri într-o lume complet diferită, unde te poți plimba cu barca pe un lac sărat aflat la peste 100 de metri sub pământ, o experiență răcoroasă perfectă în mijlocul verii.

O noapte de cazare pentru doi adulți începe de la 162 de lei pentru o cameră dublă și ajunge până la 500 de lei pentru o cameră dublă.

Oradea și Băile Felix

Considerat capitala Art Nouveau a României, Oradea s-a transformat spectaculos în ultimii ani. Centrul istoric proaspăt renovat, cu palatele sale impunătoare (Palatul Vulturul Negru fiind piesa de rezistență), te duce cu gândul la arhitectura occidentală.

La nici 10 kilometri de oraș se află stațiunea Băile Felix, ideală pentru relaxare în ștranduri cu apă termală și centre spa moderne.

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O noapte de cazare pentru doi adulți începe de la 120 de lei pentru o cameră dublă și ajunge până la 1.800 de lei pentru o vilă cu 4 dormitoare.

Maramureș (Satul Breb)

Deși presupune un drum ceva mai lung dacă pleci din sudul țării, Maramureșul merită efortul pentru o minivacanță în care te întorci în timp. Satul Breb a devenit o atracție de top pentru turiștii care caută autenticitatea românească.

Te poți caza în case tradiționale din lemn, restaurate discret pentru a oferi confort modern, poți vizita atelierele meșterilor populari și te poți bucura de liniștea curților pline cu iarbă verde.

O noapte de cazare pentru doi adulți începe de la 150 de lei pentru o cameră dublă și ajunge până la 650 de lei pentru un apartament cu două camere.

Lacul Sfânta Ana și Băile Tușnad

Harghita este recunoscută ca polul răcoros al României. Lacul Sfânta Ana, singurul lac de origine vulcanică din Europa de Est, este o rezervație naturală de o frumusețe rară.

Nu este permis înotul, însă plimbările pe malul apei sau cu barca printre brazii înalți sunt extrem de relaxante. În apropiere, stațiunea Băile Tușnad îți oferă acces la aer curat, trasee montane și ape minerale binefăcătoare.

O noapte de cazare pentru doi adulți începe de la 104 de lei pentru un loc de camping și ajunge până la 821 de lei pentru un apartament cu trei camere.

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