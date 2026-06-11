Potrivit informațiilor apărute în mediul online, Memis Selciuc ar fi participat în cursul zilei la un eveniment unde a urcat pe scenă și a cântat alături de colegii săi. După prestația artistică, artistului i s-ar fi făcut rău, iar acesta s-ar fi prăbușit.

Cei prezenți au încercat să îi acorde ajutor, însă, din păcate, saxofonistul nu a mai putut fi salvat. Primele informații indică faptul că decesul ar fi survenit în urma unui infarct.

Liviu Puștiu, prieten apropiat al artistului, i-a adus un omagiu emoționant: „E foarte greu să auzi de o legendă, de un frate, un coleg lângă care ai trăit și ai cântat o viață. Ai fost, ești și vei fi legenda saxofonului turcesc în România și în toate țările balcanice. Numele tău va dăinui în continuare. Să fii primit în împărăția cerurilor. Cel mai tare turc cu saxofonul din toate timpurile: SELCIUC LEGENDA”.

Zeci de mesaje de condoleanțe au fost postate pe rețelele sociale. „Dumnezeu să-l odihnească în pace, pe bune cel mai bun turc la saxofon”, a scris un admirator. „Bunul Dumnezeu să-l odihnească! Mare, mare saxofonist!”, a comentat altcineva.

Memiș Selciuc a fost una dintre figurile emblematice ale muzicii din Balcani, lăsând un gol imens în inima tuturor celor care l-au cunoscut și l-au admirat.

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