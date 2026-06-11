În 2016, bărbatul și-a cumpărat un Jeep Renegade portocaliu, cu o plăcuță provizorie, până la emiterea uneia definitive, relatează publicația franceză Midi Libre.

Însă, din motive necunoscute, această plăcuță a fost asociată unui SUV Audi, care a adunat numeroase amenzi în Italia, de la încălcări de viteză până la parcare neregulamentară și neplata taxelor de drum.

„Mi-e teamă că îmi vor lua bani direct din cont, nu mai dorm noaptea”, spune el, îngrijorat.

Chiar dacă a depus plângere pentru uzurparea numărului de înmatriculare și a trimis zeci de contestații, sancțiunile continuă să sosească. Fotografiile proceselor verbale confirmă că vehiculul surprins în Italia nu este al său, dar eforturile sale nu au dus până acum la nicio soluționare concretă.

Conform recomandărilor Direcției pentru Informații Legale și Administrative, în astfel de cazuri, victima trebuie să depună plângere la poliție și să solicite eliberarea unui nou certificat de înmatriculare cu un alt număr.

Tot în Franța, un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic: 180.000 de euro pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE