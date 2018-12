După ce a susținut că nu mai vrea să aibă de-a face cu iubitul ei, Ionuț, și că va continua în țară povestea de iubire cu ispita Mircea, în ultima noapte la Insula Iubirii, Mirela s-a sucit la 180 de grade. În pat cu Ionuț, aceasta i-a făcut o declarație de dragoste, implorându-l să rămână cu ea, însă acesta a refuzat categoric.

După ce fanii i-au scris vizavi de comportamentul pe care l-a avut la Insula Iubiii, Mirela Baniaș a decis să spună exact ce e în sufletul ei.

„După o noapte în care am citit și m-am lăsat afectată de cuvintele unora dintre voi, am decis să clarific niște lucruri cu voi. Eu când am spus că atunci când iubesc un om îl iubesc cu toată ființa mea, așa este. Nu, nu am vrut să îi întorc cuvintele lui Ionuț la bonfire, pentru că așa sunt eu, nu îmi place să mă cert, mai ales când o țara întreagă va vedea imaginile.

Și nu, nu am putut șterge relația mea cu Ionuț în câteva minute, pentru că la mijloc au fost sentimente puternice, cel puțin din partea mea. Am zis că voi fi mai puternică, că voi fi o altă Mirela, dar nu s-a întâmplat peste noapte. A fost un proces natural, în care sentimentele mele au avut nevoie de timp să se adapteze noului curs.

Da, puteam să mă folosesc de Mircea să trec peste mai ușor, dar nu așa sunt eu. Nu sunt falsă și niciodată nu voi fi. Ce ați văzut aseară ați văzut-o pe Mirela la începutul schimbării ei, ați văzut o Mirela care încă era confuză de lucrurile ce i s-au întâmplat. Încercați să treceți fiecare acțiune a mea prin filtrul vostru propriu, voi cât de repede ați fi trecut peste o relație în care ați iubit din tot sufletul, chiar dacă ați fost răniți?”, a scris Mirela pe contul ei de socializare.

