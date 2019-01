„Da, am plecat și noi două cu Vladimir la @exatlonromania. Sunt tare fericită că a fost posibil, pentru că aici este de vis. Vă rog să nu-mi amintiți cât de frig este în România. Abia am uitat și am reușit să ne întindem puțin oasele la soare. Noi avem deja trei vacanțe ratate (din motive medicale și de muncă), așa că mă bucur tare pentru că putem să facem și o vacanță din proiectul ăsta frumos (când nu filmează Vladimir), dar mai ales mă bucur că nu mai stăm despărțiți. Spun proiect frumos nu doar pentru că Exatlon are un loc special în inima mea, ci și pentru că mi se pare că Vladimir este bun în postura de antrenor. Eu am făcut câteva antrenamente cu el și vă asigur că de fiecare dată m-a făcut să-mi depășesc limite fizice și mentale. Abia aștept să-l văd și eu sâmbătă în acțiune și sper să vă uitați și voi. Îmi povestise Vladimir multe despre proiectul Exatlon, dar acum, după ce am văzut câtă muncă și cât suflet se investesc în acest proiect (și la televizor nu se vede asta), mă uit cu alți ochi”, a explicat Alice Cavaleru pe contul ei de Instagram.

Vladimir Drăghia și Giani Kiriță vor fi antrenori în cel de-al treilea sezon al reality show-uluiExatlon. Vladimir Drăghia a ajuns în Republica Dominicană, acolo unde se desfășoară competiția transmisă de postul de televiziune Kanal D.

