Mesajul Monicăi Bîrlădeanu după ce s-a aflat că Mihaela Rădulescu prezintă Ferma Vedetelor

Mihaela Rădulescu este cea care va prezenta show-ul Ferma Vedetelor, de la Pro TV, în 2019. Diva de la Monaco îl va avea alături pe Cristian Bozgan.

Înaintea Mihaelei Rădulescu, emisiunea de la Pro Tv a fost prezentată de Iulia Vântur și de Monica Bîrlădeanu. Aceasta din urmă a transmis un mesaj pe contul ei de Instagram după ce s-a aflat că la cârma noului show se va afla Mihaela Rădulescu.

„Ferma Vedetelor a fost una dintre cele mai tari experiențe din 2018! Am cunoscut oameni speciali și am legat prietenii pe viață. Astăzi predau mai departe ștafeta unui om pe care îl admir, un profesionist desâvârșit si prietenă de 20 de ani. Am toată siguranța că Ferma n-ar fi putut să ajungă pe mâini mai bune decât ale Mihaelei Rădulescu??. Welcome back @mihaelaradulescuschwartzenberg !!!❤️?„, este mesajul transmis de Monica Bîrlădeanu.

