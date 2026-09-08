Românii fac naveta 53 de minute, dar cine sunt „super navetiștii Europei”

Europenii petrec, în medie, 48 de minute pe zi pentru a ajunge la serviciu și a se întoarce acasă, însă diferențele dintre state sunt semnificative. Un studiu realizat de compania de resurse umane SD Worx arată că Belgia are cele mai lungi navete din Uniunea Europeană, în timp ce România se situează peste media continentală, cu 53 de minute petrecute zilnic în trafic sau în transportul public, relatează Euronews.

Pentru milioane de angajați din Europa, naveta zilnică este o parte inevitabilă a programului de lucru. Potrivit noii cercetări realizate de SD Worx, timpul mediu petrecut pentru deplasarea între casă și locul de muncă este de 48 de minute pe zi.

În spatele acestei medii se ascund însă diferențe importante, influențate de infrastructură, trafic, distanțele parcurse și obiceiurile de deplasare ale angajaților din fiecare țară.

Belgia este țara cu cele mai lungi navete din Uniunea Europeană

Clasamentul este condus de Belgia, unde angajații petrec, în medie, 61 de minute pe zi pentru a ajunge la serviciu și a reveni acasă.

Potrivit SD Worx, 13% dintre angajații belgieni sunt considerați „super-navetiști”, adică petrec cel puțin două ore pe zi în deplasare. Este cea mai ridicată pondere din Europa. În plus, 14% dintre lucrători parcurg zilnic peste 120 de kilometri.

La polul opus se află Italia și Slovenia, unde naveta durează aproximativ 35 de minute pe zi, cele mai scurte intervale din studiul european.

Cât durează naveta în câteva state europene:

Belgia 61 minute - cea mai lungă navetă medie din Uniunea Europeană.

Suedia 57 minute - printre cele mai ridicate durate medii din Europa.

Irlanda 56 minute - foarte aproape de pragul de o oră pe zi.

România 53 minute - peste media europeană, deși distanțele sunt mai mici decât în alte state.

Olanda 53 minute - aceeași durată ca în România, dar pe distanțe mult mai mari.

Italia 35 minute - printre cele mai scurte navete medii din Europa.

Slovenia 35 minute - alături de Italia, are cele mai scurte navete din studiu.

Media europeană rămâne de 48 de minute pe zi.

România și Olanda au aceeași durată a navetei, dar realități complet diferite

Una dintre cele mai interesante concluzii ale studiului privește comparația dintre România și Olanda. În ambele state, naveta zilnică durează, în medie, 53 de minute, însă motivele sunt complet diferite. În Olanda, angajații parcurg în medie 63 de kilometri pe zi pentru a ajunge la locul de muncă. Rețeaua de autostrăzi și infrastructura feroviară permit deplasări rapide, astfel încât distanțele mari pot fi parcurse într-un timp relativ eficient.

În România, în același interval de 53 de minute, angajații parcurg distanțe considerabil mai mici. Studiul arată că timpul este consumat în principal de traficul intens și de congestionarea zonelor urbane.

Rezultatele cercetării indică faptul că infrastructura și aglomerația din orașe influențează semnificativ timpul de deplasare al românilor. Astfel, deși distanțele până la serviciu sunt mai reduse decât în alte țări europene, timpul petrecut în trafic este comparabil cu cel al unor state în care angajații călătoresc zeci de kilometri în plus.

Mulți belgieni nu consideră naveta timp pierdut

Studiul SD Worx evidențiază și modul în care angajații percep psihologic timpul petrecut pe drum. Deși Belgia depășește pragul de 57 de minute pe zi, considerat în general limita unei navete „acceptabile”, doar 34% dintre angajații belgieni spun că acest timp este unul pierdut.

În același timp, doar 32% dintre salariații belgieni solicită mai multă muncă la distanță, procent ușor sub media internațională.

Potrivit cercetării, timpul petrecut zilnic între casă și locul de muncă reflectă nu doar distanțele parcurse, ci și diferențele dintre infrastructura de transport, nivelul de trafic și modul în care este organizată mobilitatea în fiecare stat european.