Discuțiile despre renunțarea la fumat continuă să genereze controverse în comunitatea medicală, în special atunci când vine vorba despre rolul țigărilor electronice. În timp ce un număr tot mai mare de studii încearcă să clarifice locul acestora în acest proces, mulți pacienți se confruntă în continuare cu mesaje contradictorii atunci când caută sfaturi medicale.

Un articol publicat în prestigioasa revistă medicală JAMA de un grup de lucru al Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) își propune să ofere medicilor recomandări practice privind modul în care pot aborda aceste conversații cu pacienții fumători. Autorii trec în revistă dovezile științifice disponibile privind utilizarea țigărilor electronice pentru renunțarea la fumat și oferă îndrumări privind integrarea țigărilor electronice în conversațiile de tip decizie partajată.

Ce spun dovezile disponibile

Potrivit autorilor, există o serie de dovezi solide care arată că țigările electronice pot fi mai eficiente decât terapiile de substituție nicotinică în sprijinirea renunțării la fumat. Autorii articolului din publicația American Medical Association citează o analiză Cochrane și subliniază că aceste dovezi trebuie luate în considerare atunci când medicii discută cu pacienții despre opțiunile disponibile. Finanțarea a fost susținută de Institutul Național al Cancerului din UK (din cadrul Institutelor Naționale de Sănătate/ NIH) și de Centrul pentru Produse din Tutun al FDA - Statele Unite.

O schimbare importantă: pacientul nu trebuie să eșueze mai întâi cu alte metode

Una dintre concluziile articolului publicat în JAMA este că pacienților nu ar trebui să li se ceară să încerce mai întâi cu alte metode de renunțare la fumat înainte de a utiliza o țigară electronică, dacă aceasta este opțiunea pe care o preferă după o discuție informată cu medicul.

Autorii consideră că obiectivul principal trebuie să rămână renunțarea la fumat, iar alegerea unei metode acceptate de pacient poate crește șansele de succes. În plus, obligarea fumătorilor să aleagă alte opțiuni înainte de a încerca metoda pe care o consideră potrivită ar putea întârzia procesul de renunțare și le-ar putea diminua motivația și ar face să eșueze în încercarea de a renunța la fumat.

Această perspectivă diferă de abordările tradiționale care au recomandat adesea utilizarea țigărilor electronice doar ca soluție de ultimă instanță.

Renunțarea la fumat este adesea un proces, nu un moment

Articolul abordează și un alt subiect controversat: utilizarea concomitentă a țigărilor convenționale și a țigărilor electronice, cunoscută sub numele de „utilizare duală”.

În mod tradițional, această situație a fost privită cu reticență, pe motiv că beneficiile apar doar atunci când fumătorul renunță complet la țigări. Autorii studiului din JAMA recunosc că tranziția completă rămâne obiectivul ideal, însă subliniază că realitatea este adesea mai complexă.

Unele persoane au nevoie de o perioadă de adaptare în care reduc treptat numărul de țigări înainte de a renunța complet. Cercetările analizate de autori sugerează că această etapă poate face parte din procesul de schimbare a comportamentului și nu ar trebui privită automat ca un eșec.

Din acest motiv, recomandarea este ca medicii să încurajeze tranziția completă cât mai rapid posibil, dar să recunoască faptul că pentru unii fumători drumul către renunțare poate include etape intermediare.

Importanța dialogului dintre medic și pacient

Dincolo de concluziile privind diferitele metode de renunțare la fumat, mesajul central al comentariului publicat în JAMA este nevoia unor discuții bazate pe dovezi și adaptate fiecărui pacient.

Medicii se află într-o poziție esențială pentru a oferi informații clare, pentru a explica beneficiile și limitările opțiunilor disponibile și pentru a ajuta fumătorii să ia decizii informate. Totodată, articolul atrage atenția asupra faptului că există încă percepții eronate legate de nicotină și de profilul de risc al diferitelor produse care conțin nicotină, atât în rândul publicului, cât și al unor profesioniști din domeniul sănătății. Aceste percepții pot influența recomandările oferite pacienților și deciziile pe care aceștia le iau în încercarea de a renunța la fumat.