Experții Time Out au desemnat cel mai bun club de noapte din Europa: o fostă fabrică din Berlin. În top 10 se află și un club la mai puțin de 850 de km de București.

Publicația Time Out a desemnat cel mai bun club de noapte din Europa, titlul fiind adjudecat de un spațiu atipic din Berlin amenajat în incinta unei foste fabrici de hrană pentru câini.

Sisyphos, locația din capitala Germaniei care ocupă prima poziție în clasament, funcționează ca un festival permanent de vară. Clubul dispune de cinci scene interioare, însă principala atracție este o grădină exterioară masivă unde noțiunea timpului dispare, petrecerile începând vineri seara și prelungindu-se până sâmbătă după-amiază.

Intrarea în clubul Sisyphos. Sursă foto: Profimedia Images Libertatea

Participanții au posibilitatea de a se spăla pe dinți la chiuvetele comune alături de necunoscuți înainte de a reveni pe ringul de dans pentru seturile de muzică house. În momentele de oboseală, clienții se pot odihni lângă un iaz artificial sau pot purta conversații în spațiile liniștite de relaxare.

În plus, clubul refuză codurile vestimentare rigide, fiind încurajate ținutele extravagante cu imprimeuri de zebră, culori neon sau haine din blană artificială.

Pentru a proteja atmosfera privată, conducerea aplică o regulă strictă care interzice fotografiatul, ceea ce înseamnă că detaliile din interior nu pot fi consultate pe platforme precum Instagram.

Locul al doilea în topul european este ocupat de clubul subteran Shelter din Amsterdam, un spațiu de tip brutalist situat sub Turnul A'DAM, care beneficiază de o licență rară de funcționare de 24 de ore.

Clubul de noapte subteran din Amsterdam, The Shelter. Sursă foto: Profimedia Images Libertatea

Podiumul este completat de noul mega-club UNVRS din Ibiza, urmat de clubul de dimensiuni reduse Essaim din Paris și de Island Club & Restaurant din Atena, amplasat pe o stâncă.

Clasamentul celor mai bune zece cluburi de noapte din Europa este format, în ordine, din:

Sisyphos (Berlin),

Shelter (Amsterdam),

UNVRS (Ibiza),

Essaim (Paris),

Island Club & Restaurant (Atena),

Venue MOT (Londra),

Kaiku (Helsinki),

A38 Club (Budapesta),

Sneaky Pete's (Edinburgh) și

Razzmatazz (Barcelona).

În recentul clasament realizat de experții publicației internaționale Time Out, care au desemnat cele mai bune destinații pentru viața de noapte la nivel european, A38 Club din Budapesta și-a asigurat un loc de onoare. Această locație atipică demonstrează că o veche navă industrială se poate transforma într-unul dintre cele mai vibrante centre culturale și de divertisment de pe continent.