Agenția de turism Paralela45 lansează pachetele pentru vara 2027 cu 73 de zboruri charter și noi rute direct din București, Constanța și Craiova.

Chiar dacă sezonul estival actual se apropie de final, românii care preferă să își planifice vacanțele din timp au deja la dispoziție primele opțiuni pentru anul viitor. Agenția Paralela45 a lansat oficial oferta pentru sezonul de vară 2027, venind cu o extindere semnificativă a programului de zboruri charter.

Turoperatorul propune un total de 73 de rute spre zece țări, înregistrând o creștere a capacității de operare cu 20% față de vara 2026 și cu aproape 80% comparativ cu anul 2025.

Această extindere este susținută de integrarea agenției în grupul european Rainbow Tours Polonia, fuziune realizată în primăvara anului 2025.

Parteneriatul strategic aduce o infrastructură aeriană consolidată, majoritatea curselor charter fiind derulate în colaborare cu Enter Air, cea mai mare companie aeriană charter privată din Polonia iar operatorul folosește inclusiv aeronave moderne Boeing 737-8 MAX pentru cursele pe distanțe medii.

Principalele noutăți ale sezonului 2027 vizează conectarea directă a mai multor aeroporturi regionale din România cu destinații de vacanță populare. Printre rutele noi se numără cursa București – Tirana, care marchează introducerea Albaniei în programul charter al companiei, cu pachete la hoteluri de patru stele ce pornesc de la 499 de euro de persoană.

De asemenea, de pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu din Constanța va fi operată o nouă cursă directă către Heraklion, Creta, alături de zborul deja tradițional către Antalya.

Pentru turiștii din regiunea Olteniei, agenția introduce zboruri directe din Craiova către Costa Brava, Spania, la prețuri de la 471 de euro de persoană. Aceeași destinație spaniolă devine accesibilă prin zbor charter și pentru locuitorii din zona Banatului, cu plecare de pe Aeroportul Traian Vuia din Timișoara.

Pachetul de vacanțe pentru 2027 include și reluarea zborurilor din București către insulele grecești Samos și Lesbos. O vacanță în Samos are un tarif de pornire de la 434 de euro de persoană, în timp ce un sejur în Lesbos începe de la 738 de euro de persoană.

În privința curselor către Muntenegru, pachetele pentru 2027 vor avea ca punct de aterizare aeroportul din Tivat, mai aproape de stațiunile de pe litoral comparativ cu ruta anterioară spre Podgorica.

Turiștii care aleg să își rezerve vacanța în prima etapă de presale, deschisă în perioada 8 septembrie – 31 octombrie, beneficiază de o serie de facilități financiare și servicii incluse fără costuri suplimentare.