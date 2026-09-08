13 persoane, printre judecătorul CCR Cristian Deliorga, parlamentarii Florin Manole, Victor Ponta, un afacerist condamnat definitiv și judecătorul Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, au călătorit cu un avion privat, în luna iulie, în Mykonos, a dezvăluit publicația NewsCenter. Cristian Zegrean, fost președinte al CCR, critică prezența lui Deliorga în aeronavă, într-un interviu pentru Hot News.

Augustin Zegrean spune că nu înțelege „sub nicio formă” prezența în avion a judecătorului CCR Deliorga: „Nu este deloc în regulă. Judecătorii CCR au o obligație de reținere. Nu avea ce să caute în acel avion dacă își respectă statutul. Ca judecător CCR, trebuie să ai grijă cu cine mergi, unde mergi. Este o vorbă: spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești”.

„Cred că avea bani să facă o excursie în acea insulă. Și eu am călătorit enorm cu avionul, dar pe banii mei. Sigur că în avion nu erau, poate, numai oameni cinstiți, dar eu nu eram cu ei”, a mai spus Augustin Zegrean, despre asocierea lui Deliorga cu ceilalți pasageri.

Augustin Zegrean a atras atenția că „nimeni nu îi mai poate trage la răspundere” pe judecătorii Curții Constituționale: „CCR și-a modificat statutul și nu îi mai poate nimeni trage la răspundere disciplinară. Doar plenul Curții. Adică se judecă ei între ei. Eu nu știu ca până acum să fi fost vreun caz disciplinar judecat de plenul Curții Constituționale”.

Fostul președinte al Curții a avut o poziție tranșantă și despre prezența în avionul privat a președintelui Tribunalului Constanța, judecătorul Cătălin Croitoru: „Ce a căutat și președintele Tribunalului Constanța într-un avion privat plătit de alții? Cum să luăm asta: mită, mică atenție? Este o întrebare valabilă si pentru Cristian Deliorga. Să spună cum justifică asta”.

Cum pot fi sancționați judecătorii CCR

Inspecția Judiciară a anunțat marți că s-a sesizat din oficiu și face verificări cu privire la prezenţa judecătorului Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, în avionul privat spre Mykonos.

Inspecţia Judiciară funcţionează în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu atribuții de verificare și control asupra asupra procurorilor și judecătorilor din România. Judecătorii CCR nu se află sub controlul CSM și nu pot fi cercetați de Inspecția Judiciară.

Conform statutului CCR, răspunderea disciplinară a membrilor Curții este reglementată prin Lege și prin propriul regulament. Judecătorii pot fi cercetați doar de alți judecători CCR și eventual sancționați doar de plenul Curții Constituționale.

Cristian Deliorga are 68 de ani și este judecător CCR din 2019, fiind numit de Senat la propunerea PSD, pentru un mandat de 9 ani, mandat standard pentru această funcție. Între 1982 și 2006, Cristian Deliorga a fost procuror în mai multe parchete din județul Constanța, iar apoi a devenit judecător. A devenit cunoscut după ce a pronunțat sentința de condamnare la închisoare a lui Mircea Băsescu.

Conform listei publicate de NewsCenter.ro cu cei 13 pasageri de la bordul avionului privat din 8 iulie 2026, în aeronavă s-au aflat: Petre-Florin Manole, fost ministru al Muncii (PSD); Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale; Victor Ponta, fost prim-ministru; Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății (PSD); Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al Transporturilor (PNL); István-Loránt Antal, senator UDMR; Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București; Gruia Stoica, proprietarul grupului Grampet; Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României; Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal; oamenii de afaceri Florin Cârstocea și Ion Virgil Lixandru; Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța.

Deplasarea cu avionul privat a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a României. „Ne-am văzut cu niște parteneri din Statele Unite care erau acolo”, a spus, luni președintele Camerei de Comert, Mihai Daraban, într-un dialog cu HotNews. El a explicat și cât a durat toată deplasarea, însă a spus că nu știe costul.

Despre prezența judecătorului CCR în acel avion, Daraban a spus că se știu de 30 de ani: „Cu Cristi Deliorga fac precizarea că, din toată trupa aceea din avion, este cel mai vechi prieten al meu. A fost și la nunta mea, a fost și la botezul celor trei copii, ne știm de 30 de ani”.

Întrebat de reporterul HotNews dacă Deliorga l-a însoțit doar în calitate de prieten, Daraban a răspuns: „Domnul judecător, la modul sincer, este prietenul meu și am zis: „Domnule, eu am plecarea asta. Haide, nu vii cu mine?” Omenește, prietenește, luați-o cum vreți. Este prietenul meu de 30 de ani. Nici el nu era mare, nici eu nu eram nici măcar la Camera de Comerț când ne-am cunoscut, vorbim de sfârșitul anilor ’90”.