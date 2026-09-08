Pentru românii care caută o destinație de vacanță accesibilă, ferită de aglomerația marilor stațiuni comerciale, Muntele Kosmaj din Serbia reprezintă o alternativă excelentă.

Aflat la o distanță mică de granița cu România, acest colț de natură virgină oferă cazare la prețuri derizorii și preparate locale pe bani puțini, atrăgând tot mai mulți turiști dornici de relaxare și descoperiri culturale, potrivit publicației sârbești Blic, parte a trustului Ringier.

Situat în inima regiunii Šumadija, la doar 60 de kilometri de Belgrad și la 156 de km de vama Moravița, Muntele Kosmaj este o adevărată oază de liniște.

Cu o altitudine de 620 de metri deasupra nivelului mării, este unul dintre cele mai joase vârfuri din Serbia, însă compensează din plin prin titlul de stațiune de sănătate recunoscută. Pentru cetățenii sârbi, zona a devenit deja o destinație tradițională pentru excursiile de weekend, însă, datorită proximității, devine din ce în ce mai atractivă și pentru turiștii din țările vecine, inclusiv din România.

Cel mai mare avantaj al stațiunii Kosmaj îl reprezintă costurile foarte mici. Piața turistică locală sfidează scumpirile din restul Europei: turiștii pot închiria un apartament întreg pentru doar 30 de euro pe noapte.

Mai mult, grupurile de prieteni sau familiile numeroase pot rezerva o casă întreagă plătind de la 60 de euro. Desigur, zona nu duce lipsă nici de facilități premium, existând opțiuni de lux pentru care o noapte de cazare ajunge la sume de trei cifre, în funcție de preferințele și bugetul fiecărui vizitator.

Pe lângă cazarea ieftină, sectorul gastronomic local este extrem de prietenos cu portofelele călătorilor. Mâncarea și băuturile – inclusiv berea locală – au prețuri rezonabile, iar oferta restaurantelor din zonă se remarcă prin porții generoase și preparate tradiționale de înaltă calitate.

Turiștii care au descoperit deja această destinație se declară încântați de raportul calitate-preț. Svetlana Tomić, o turistă din Belgrad care își petrece frecvent vacanțele aici, confirmă atractivitatea zonei, explicând că este un mod cu adevărat minunat de a petrece un weekend în natură nealterată, având certitudinea unor prețuri care nu împovărează bugetul familiei.

Muntele Kosmaj nu este doar o destinație de relaxare, ci și un important tezaur de patrimoniu cultural și istoric. Călătorii sunt încurajați să viziteze Monumentul Eroilor, amplasat pe Mali Vis, unul dintre cele trei vârfuri ale muntelui. Structura impunătoare, cu o înălțime de 30 de metri, oferă un punct de belvedere spectaculos și reprezintă, totodată, o adevărată lecție de istorie predată în aer liber.

Un punct central de atracție pe Muntele Kosmaj îl reprezintă însă turismul ecumenic, susținut de cele două lăcașuri de cult medievale: mănăstirile Tresije și Pavlovac. Dintre acestea, Mănăstirea Tresije, fondată în anul 1309 în timpul domniei regelui Dragutin și dedicată sfinților arhangheli Mihail și Gabriel, a devenit centrul unui interes mediatic și public uriaș în urmă cu câțiva ani.

Localnicii și pelerinii au fost martorii unui fenomen neobișnuit: o imagine despre care susțin că ar reprezenta-o pe Fecioara Maria a apărut pe zidul exterior al mănăstirii.