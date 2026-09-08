Un plan de sabotaj al Rusiei în care era implicat un cetățean rus a fost dejucat de SRI cu sprijinul DIICOT, MAI, MApN și al unor servicii secrete din străinătate. Individul, care are 40 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore de DIICOT, marți, 8 septembrie, fiind acuzat că a filmat și a fotografiat tehnică militară și obiective de interes strategic, punând în pericol securitatea națională.

Un rus a filmat baze militare folosite de aliații NATO în România

„Începând din februarie 2026, cetățeanul rus s-a aflat în monitorizarea SRI, făcând obiectul unei investigații ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și a unor infrastructuri critice”, a transmis SRI.

Instituția a precizat că a fost observat un tipar asemănător rețelelor de sabotori coordonate de Rusia în Europa. Mai exact, spune SRI, cetățeanul rus a fost instruit să fotografieze și să filmeze obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov aflate în România.

Datele obținute indică un tipar acțional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazurile dejucate în România în 2024 și 2025: cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene ANTONOV pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale”, a precizat Serviciul Român de Informații.

„Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național”, se mai arată în comunicat.

DIICOT l-a reținut pentru 24 de ore și a cerut arestare preventivă

DIICOT a anunțat că rusul are 40 de ani și este „cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune”, motiv pentru care a fost reținut 24 de ore.

„La data de 8 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat (cetățean rus), în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune. Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, în perioada februarie-iulie 2026, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar”, au transmis procurorii.

„De asemenea, a realizat și transmis fotografii, privind tehnica forțelor armate române/aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă, la mai multe obiective (baze) militare românești și multinaționale, situate pe raza județelor Cluj, Constanța, Călărași, Ilfov și a municipiului București, fapte care, prin natura lor, au pus în pericol securitatea națională”, a precizat DIICOT.