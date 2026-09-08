Inteligența artificială le spune adolescenților români ce să cumpere. Cifrele din cel mai nou raport sunt alarmante

Inteligența artificială începe să joace un rol tot mai important în modul în care tinerii români descoperă produse, compară oferte și iau decizii de cumpărare. Un studiu realizat în 13 țări, inclusiv în România, arată că 81% dintre adolescenții români au folosit instrumente bazate pe AI pentru a căuta informații despre produse în ultimul an.

Inteligența artificială nu mai este utilizată doar pentru informare. Potrivit datelor, 13,2% dintre tinerii români folosesc deja AI cel puțin o dată pe săptămână pentru a finaliza direct o achiziție.

Rezultatele sugerează că tehnologia trece treptat de la stadiul de experiment la cel de instrument obișnuit în procesul de cumpărare, în special în rândul generației tinere.

Un sfert dintre adolescenți ar lăsa AI să facă cumpărături în locul lor

Studiul realizat de Mastercard arată și o deschidere tot mai mare către utilizarea unor asistenți de cumpărături complet automatizați.

Astfel, 26% dintre adolescenții români spun că ar fi dispuși să folosească un asistent bazat integral pe inteligență artificială, capabil să recomande produse, să compare diferite opțiuni și chiar să finalizeze achizițiile pe baza preferințelor stabilite anterior de utilizator.

Procentul este semnificativ mai ridicat decât în cazul părinților, unde doar 16% ar fi dispuși să lase un astfel de sistem să se ocupe de procesul de cumpărare.

Tinerii, mai deschiși decât părinții către cumpărăturile asistate de AI

Studiul a fost realizat în rândul a 26.000 de părinți și adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani și indică o diferență clară între generații în ceea ce privește adoptarea inteligenței artificiale.

În România, 65% dintre adolescenți cred că AI va schimba modul în care generația lor va face cumpărături, iar 38% se așteaptă ca inteligența artificială să devină una dintre principalele modalități de a cumpăra în următorii ani.

În același timp, 39% dintre tineri spun că ar avea mai multă încredere într-o recomandare de produs făcută de AI decât într-o recomandare venită din partea unui prieten.

Presiunea de a ține pasul cu noile tehnologii este, de asemenea, vizibilă.

Aproape jumătate dintre adolescenții chestionați, respectiv 46%, afirmă că ar avea senzația că ratează ceva important dacă prietenii lor ar folosi asistenți AI pentru cumpărături, iar ei nu ar avea acces la astfel de instrumente.

Educația despre inteligența artificială, considerată esențială

Pe lângă interesul pentru utilizarea AI, adolescenții și părinții consideră importantă înțelegerea modului în care funcționează această tehnologie.

Astfel, 86% dintre adolescenții români spun că este important să înțeleagă cum funcționează inteligența artificială și cum poate fi utilizată.

Aproape același procent, 86,3% dintre părinți, consideră că adolescenții ar trebui să învețe despre AI.

Datele indică faptul că inteligența artificială ar putea deveni, într-un timp relativ scurt, o componentă obișnuită a experienței de cumpărare.