Un nou scandal cu conotații sexuale afectează Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, la doar nouă luni după un alt caz similar înregistrat în cadrul aceleiași instituții de învățământ aflată în subordinea Ministerului de Interne.

O elevă a școlii a sesizat autoritățile cu privire la comportamentul unui profesor, pe care îl acuză că i-ar fi făcut avansuri și ar fi avut față de ea gesturi nepotrivite. În urma sesizării, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina a deschis un dosar penal, iar anchetatorii verifică în prezent circumstanțele în care s-ar fi produs faptele reclamate.

Cazul readuce în atenție un incident similar petrecut în aceeași instituție în urmă cu aproximativ nouă luni. Atunci, un alt ofițer al Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost arestat preventiv, fiind acuzat de tentativă de viol, după ce un elev a reclamat că ar fi fost victima acestuia.

În cazul de acum, ancheta penală este în desfășurare, iar acuzațiile formulate de elevă urmează să fie verificate de procurori.

Mesajul privat al profesorului

Potrivit unor surse consultate de Libertatea, faptele au avut loc joi, 20 august 2026, în incinta unității de învățământ de la Câmpina. După terminarea orelor desfășurate în amfiteatrul unității, profesorul de drept penal i-ar fi trimis elevei un mesaj privat în jurul orei 12:45. Cadrul didactic a chemat-o la sala de criminalistică sub pretextul predării unor materiale de studiu destinate întregii clase.

Fără să aibă vreo suspiciune, convinsă fiind că este vorba despre o solicitare profesională de bună-credință, tânăra s-a prezentat la locul indicat după orele 14:00. Odată ajunsă în sală, cadrul didactic ar fi invitat-o să ia loc pentru a discuta despre aspirațiile ei profesionale și motivele pentru care a ales o carieră în structurile de ordine publică.

„Să nu existe gelozii”

Tensiunea a crescut în momentul în care eleva a încercat să afle cum a obținut profesorul numărul ei de telefon, întrebându-l dacă este cadrul didactic coordonator al unei cunoștințe, elev în aceeași școală. În loc de un răspuns clar, profesorul, care are grad de ofițer, ar fi chestionat-o direct cu privire la viața personală, întrebând-o dacă persoana respectivă, la care ea făcuse referire, este partenerul ei, „pentru a nu exista gelozii”.

În mod suprinzător, profesorul i-a solicitat fetei să nu le vorbească și colegilor despre această întrevedere, deși anterior susținuse că materialele didactice erau adresate tuturor.

Momentul critic s-a produs la finalul întâlnirii. După ce i-a înmânat documentele, profesorul ar fi strâns-o în brațe pe elevă. În timp ce tânăra încerca să părăsească încăperea, acesta ar fi continuat să îi facă complimente cu privire la aspectul fizic, iar în momentul în care eleva s-a adresat cu formula regulamentară „Să trăiți!”, bărbatul ar fi prins-o pe după spate, atingând-o în zona bustului, și ar fi sărutat-o pe obraz.

„După ce am luat foile, m-a strâns în brate, atunci am vrut să plec și pe drum, spre ieșire îmi tot zicea ca sunt frumoasă și că vorbește serios. La sfârșit, când să îi spun: ,,să trăiți”, m-a luat pe după spate, aproape de zona sânului și m-a pupat pe obraz. Am semnalat problema la doamna dirigintă și la doamna director adjunct, pentru că directorul este în concediu medical”, a relatat eleva superiorilor săi, potrivit unor surse consultate de Libertatea.

A doua zi dimineață, pe 21 august 2026, afectată de cele întâmplate și deranjată de mesajele insistente pe care cadrul didactic continua să i le trimită, eleva i-a blocat numărul de telefon și a raportat situația conducerii instituției, adresându-se dirigintei și directorului adjunct.

Școala confirmă că a reclamat incidentul direct la Parchetul Câmpina

Informația a fost confirmată pentru Libertatea de comisarul-șef Beatrice Melinceanu, purtător de cuvânt al Școlii de Agenți de Poliție din Câmpina. Aceasta a precizat că pe numele cadrului didactic a fost deschis un dosar penal, iar ancheta se află în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina.

Melinceanu a precizat că în prezent ofițerul de poliție se află „la cursuri în București” și nu a mai interacționat cu elevii aflați în școală.

În paralel, anchetatorii vor evalua întregul probatoriu pentru a decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru tragerea la răspundere penală a cadrului didactic sau dacă acțiunile reclamate reprezintă doar abateri de la etica profesională. În cazul în care concluziile se vor rezuma la un comportament neadecvat, fapta ar putea fi sancționată exclusiv la nivel disciplinar, în interiorul instituției.

Primul profesor abuzator, același tipar de operare

Cazul recent reprezintă al doilea eveniment de o gravitate extremă înregistrat în ultimele nouă luni în care un cursant al Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina acuză că a fost victima unui abuz cu conotații sexuale comis de un ofițer angajat al unității.

Același tipar de operare s-a înregistrat și în primul caz de abuz sexual, petrecut la finalul lunii decembrie 2025. Agresorul a fost comisarul-șef Ion Laurențiu Iordan, în vârstă de 49 de ani, la acel moment ofițer de serviciu în cadrul unității.

Comisarul-șef Ion Laurențiu Iordan l-a abordat pe elevul de anul I prin mesaje pe un grup de WhatsApp și l-a chemat la biroul de serviciu sub pretextul că vrea să-i înmâneze un obiect pe care tânărul îl pierduse. Odată ajuns în birou, ofițerul a încuiat ușa pe interior, l-a atins pe elev, l-a tras spre el și a încercat să-l sărute, blocându-i de mai multe ori ieșirea din încăpere până când băiatul a reușit să scape amăgindu-l că se va întoarce a doua zi.

Ofițerul Iordan, plasat în control judiciar

Imediat ce a scăpat, elevul le-a povestit colegilor ce i s-a întâmplat, iar aceștia l-au îndrumat să raporteze cazul conducerii. Deși victima a depus plângere chiar a doua zi, potrivit dezvăluirilor din Libertatea, ofițerul Ion Laurențiu Iordan a fost lăsat în continuare la serviciu încă o săptămână, intrând în contact direct cu elevii.

Surse judiciare au precizat la acel moment că în perioada care s-a scurs de la deschiderea dosarului pentru tentativă de viol și până la emiterea ordonanței de reținere, comisarul șef Iordan a fost sub puterea unui mandat de supraveghere tehnică.