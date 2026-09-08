Cristian Deliorga, judecător la Curtea Constituțională a României (CCR), a fost implicat în decizia care i-a permis lui Mihai Daraban să obțină un al treilea mandat la conducerea Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), potrivit NewsCenter.ro. Ulterior, Deliorga s-a aflat în două zboruri private plătite de CCIR, una dintre destinații fiind Mykonos. Ambele deplasări ridică întrebări privind criteriile de selecție ale pasagerilor și legătura dintre cei doi.

Decizia CCR și efectele asupra mandatului lui Daraban

Decizia nr. 508 din 2 noiembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial pe 16 noiembrie, a stabilit că un mandat incomplet, exercitat după vacantarea funcției, nu se ia în calcul pentru limitarea numărului de mandate. Mihai Daraban a ajuns președinte CCIR în 2014, după demiterea lui Mihail Vlasov, și a finalizat mandatul acestuia înainte de a fi ales pentru două mandate complete în 2017 și 2022. Interpretarea CCR a făcut posibilă realegerea sa în noiembrie 2022, deși cronologic reprezenta al treilea mandat.

Articolul 36, alineatul (3) din Legea camerelor de comerț limitează numărul de mandate la două, dar CCR a decis că expresia „reînnoit o singură dată” se aplică doar la mandate complete de cinci ani. Deliorga, parte a completului, nu a avut un rol individual evident, hotărârea fiind adoptată cu majoritate de voturi.

Mihai Daraban și Cristian Deliorga, zboruri private în condiții luxoase

Mihai Daraban și Cristian Deliorga au călătorit împreună în două zboruri private: pe 3 iulie 2026, spre Nisa, și pe 8 iulie 2026, spre Mykonos. În primul zbor, Deliorga a fost însoțit de familia sa extinsă, iar în al doilea, printre pasageri s-au numărat politicieni și Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța. CCIR a recunoscut că a achitat cursa către Mykonos, justificând deplasarea printr-o reuniune cu investitori americani, dar nu a explicat criteriile de selecție ale pasagerilor. Deliorga a refuzat să precizeze cine a acoperit costurile zborului către Nisa.

Deliorga și Daraban, prieteni de 30 de ani

Mihai Daraban a declarat pentru G4media că îl leagă o prietenie de 30 de ani de Cristian Deliorga, motiv pentru care l-a invitat să participe la întâlnirea din Mykonos. Relația celor doi nu este singura conexiune controversată. Adina Florea, fostă procuroare și prietenă de lungă durată a lui Deliorga, a fost angajată de Daraban în noiembrie 2022, imediat după pensionare, ca director executiv al Departamentului Juridic al CCIR.

Deliorga a permis transferul terenului Romexpo din proprietatea statului către CCIR

În 2025, DNA a investigat o firmă în care Daraban este acționar, Global Defense Logistics SRL, pentru acuzații de mită către oficiali NATO. Dosarul, încă nelămurit, ar putea ajunge la Tribunalul Constanța, condus de unul dintre pasagerii zborului către Mykonos.