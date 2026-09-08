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Tragedie la nunta Oanei Tomoiagă, concurentă la Asia Express. Un invitat a murit la petrecerea cu 1000 de oameni

Andreea Romaniuc Archip
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Oana Tomoiaga
Oana Tomoiagă Sursa foto: Instagram - Oana Tomoiagă
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Oana Tomoiagă, concurentă la Asia Express, a povestit cum un invitat a murit la nunta ei. Află ce detaliu i-a ascuns mama sa și de ce a divorțat după trei ani și jumătate.

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Oana Tomoiagă, una dintre concurentele emisiunii „Asia Express - Drumul Mătăsii”, a rememorat un episod dramatic din viața sa. Ziua nunții a fost marcată de o pierdere neașteptată.

Artista s-a căsătorit la vârsta de 22 de ani, imediat după ce a terminat facultatea, cu Șerban Horj. Decizia de a face pasul spre altar a venit rapid, fără o cerere formală în căsătorie, ambii fiind foarte tineri la acel moment. La eveniment au participat aproximativ 1000 de invitați.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă
Mirela Vaida și Oana TomoiagăLibertatea

Oana Tomoiagă: „A doua zi mi-au zis că a murit"

„Unul dintre invitați din păcate după dans s-a așezat la masă, avea probleme cu inima, a ridicat paharul să bea un pahar cu apă pentru că a obosit și efectiv pentru mine... A fost un șoc pentru mine. Toată lumea a ieșit afară, el era întins pe jos. Nu a fost ușor. Toată lumea știa că omul este bine, că e în salvare și că și-a revenit”, a povestit Oana Tomoiagă la emisiunea „Folclorul sub lupă”.

În primă fază, artista a fost asigurată că bărbatul a fost preluat la timp de echipajul medical și că se află în afara oricărui pericol. În realitate, invitatul a murit la scurt timp. Pentru a o proteja pe mireasă și a nu distruge complet evenimentul, mama Oanei Tomoiagă a ales să nu îi spună adevărul în acea noapte, comunicându-i vestea tragică abia în ziua următoare.

„A fost o situație tensionată. Părinții mei au cununat copiii domnului care a decedat la eveniment. A doua zi mi-au zis că a murit. Mama știa, dar m-a protejat”, a adăugat cântăreața.

Oana Tomoiagă a vorbit și despre evoluția căsniciei sale. Mariajul cu Șerban Horj a durat trei ani și jumătate, cei doi ajungând la concluzia că nu mai împărtășesc aceleași idealuri. Divorțul s-a pronunțat când fiul lor, Vlad, avea doar doi ani.

„Căsătoria mi-a adus cea mai mare fericire a vieții mele, băiatul meu Vlad, un copil special, un copil minunat. Căsnicia noastră a durat 3 ani jumate. Căsnicia a fost frumoasă cât a fost, la un moment dat ne-am dat seama că nu aveam aceleași idealuri, nu mai gândeam la fel. Vlad avea atunci 2 ani”, a mărturisit concurenta de la Asia Express.

În ce zile se difuzează Asia Express la Antena 1

Oana Tomoiagă face echipă la Asia Express cu buna sa prietenă, prezentatoarea TV Mirela Vaida, alături de care parcurge traseul dificil din Uzbekistan și încearcă să depășească provocările fizice și psihice din competiție.

Aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi va purta pe cei 18 concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe a început la Antena 1.. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

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Tags: Asia Express Oana Tomoiagă
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