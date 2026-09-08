Peste 1.000 de oameni din Elveția au primit o cerere cel puțin neobișnuită din partea oamenilor de știință: să îngroape lenjerie intimă din bumbac în pământ și să o scoată după două luni. Experimentul nu a fost o glumă, ci o metodă prin care cercetătorii au încercat să afle cât de „viu” și sănătos este solul, potrivit Universității din Zurich.

Experimentul, realizat de Universitatea din Zurich și Agroscope, a avut un scop cât se poate de serios: să arate cât de activ și sănătos este solul. În total, voluntarii au îngropat peste 2.000 de perechi de lenjerie și aproximativ 12.000 de pliculețe de ceai în aproape 1.000 de locuri din Elveția. După două luni, au scos materialele din pământ, le-au fotografiat și au trimis cercetătorilor inclusiv probe de sol pentru analiză.

Cu cât organismele din sol sunt mai active, cu atât mai repede se descompune materialul de bumbac. Sursă foto: Gabriela Brandle / Agroscope Libertatea

Ideea din spatele experimentului este simplă. Bumbacul este descompus de organismele care trăiesc în sol. Cu cât bacteriile, ciupercile, râmele și alte organisme sunt mai active, cu atât lenjeria se degradează mai repede. Rezultatele au fost foarte diferite de la un loc la altul. În unele zone, din material aproape că nu mai rămăsese mare lucru, în timp ce în altele lenjeria era mult mai puțin afectată.

Tipul de utilizare a terenului, grădină, pajiște, câmp sau gazon, este un factor cheie în descompunerea lenjeriei intime, mai mult decât alte caracteristici ale solului. Sursă foto: Gabriela Brandle / Agroscope Libertatea

Cea mai rapidă descompunere a fost observată în grădinile private. Acolo, cercetătorii au găsit și cele mai mari cantități de materie organică, care favorizează viața din sol. La polul opus s-au aflat peluzele, unde activitatea organismelor din sol a fost cea mai redusă. Terenurile agricole și pajiștile s-au situat între cele două extreme.

Studiul arată că felul în care este folosit și îngrijit terenul poate influența puternic viața de sub pământ. Menținerea unei acoperiri vegetale, folosirea compostului, rotația mai diversă a culturilor și reducerea îngrășămintelor minerale și a pesticidelor pot favoriza activitatea biologică. Totuși, o pereche de lenjerie care dispare foarte repede nu înseamnă automat că solul este perfect. În unele grădini, descompunerea foarte rapidă poate indica și un exces de nutrienți, de exemplu din folosirea prea intensă a îngrășămintelor. Cercetătorii propun chiar realizarea unui „indice al lenjeriei”, o metodă simplă prin care oamenii ar putea compara activitatea biologică din diferite soluri fără echipamente complicate.

O selecție din cele peste 2.000 de articole de lenjerie intimă din bumbac, aflate în diferite stadii de descompunere, care au fost îngropate în câmpuri, pajiști și grădini. Sursă foto: Priska Koller / Agroscope Libertatea