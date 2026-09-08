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Pregătirea cămării pentru iarnă: 5 pași pentru a păstra legumele proaspete mai mult timp

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
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Saci cu cartofi şi ceapă într-o piaţă
Cum îţi pregăteşti cămara pentru iarnă, sursa foto: Shutterstock
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Toamna este momentul ideal în care ne strângem roadele din grădină sau cumpărăm provizii pentru sezonul rece, iar succesul depozitării pe termen lung depinde de doi factori principali: pregătirea corectă a spațiului și selecția atentă a legumelor și fructelor. Modul în care păstrezi aceste alimente determină cât timp își vor menține prospețimea, fără să își piardă proprietățile sau să se altereze. Află în continuare cum să transformi cămara sau pivnița într-un spațiu perfect organizat și sigur pentru proviziile de iarnă.

Cuprins:

Curățarea și igienizarea spațiului de depozitare

Înainte de a aduce noile provizii, spațiul de depozitare trebuie pregătit riguros. Curăță pivnița sau cămara astfel încât să elimini orice urmă de igrasie, mucegai, praf sau condens.

  • Aerisirea: Deschide geamurile cămării sau ale beciului pentru a elimina umezeala acumulată peste vară.
  • Igienizarea: Spală rafturile și lăzile cu apă și oțet sau cu un dezinfectant ușor pentru a distruge sporii de mucegai.
  • Verificarea mobilierului și dăunătorilor: Asigură-te că rafturile sunt stabile. De asemenea, verifică să nu existe fisuri prin care pot pătrunde rozătoarele sau insectele.
  • Neutralizarea mirosurilor: Cărbunele activ sau buchețelele de lavandă sunt excelente pentru absorbția mirosurilor neplăcute.

Sortarea riguroasă a legumelor și pregătirea lor

O singură legumă stricată poate contamina rapid restul stocului. Selecția atentă este un pas peste care nu trebuie să sari.

  • Alege doar exemplare sănătoase: Oprește pentru iarnă doar legumele ajunse la maturitate, ferme, coapte corect și fără pete, lovituri, tăieturi sau boli.
  • Consumă imediat restul: Legumele zgâriate sau ușor lovite în timpul recoltării trebuie consumate primele sau transformate în conserve (suc de roșii, zacuscă, murături).
  • Nu le spăla: Apa favorizează apariția mucegaiului. Îndepărtează pământul de pe rădăcinoase doar prin periere ușoară, cu o perie uscată, cu mâna sau cu o cârpă.

Controlul strict al temperaturii, luminii și umidității

Pentru a preveni înmuierea sau încolțirea, fiecare categorie de legume are nevoie de condiții specifice de mediu.

  • Lumina: Păstrează spațiul în întuneric total. Expunerea la lumină stimulează încolțirea și alterarea legumelor.
  • Umiditatea și ventilația: Nivelul optim de umiditate din aer trebuie să fie între 80% și 90% pentru a preveni deshidratarea legumelor (vezi mai jos un tabel cu temperatura şi umiditatea recomandate pentru fiecare categorie de legume). Puteți regla acest parametru cu ajutorul unui umidificator sau dezumidificator. Pentru a prelungi durata de conservare în pivniță, poți acoperi legumele cu hârtie pentru a reține umiditatea optimă.
  • Temperatura generală: În spatiile mixte, temperatura ideală trebuie să se mențină constantă, între 2 °C și 8 °C, ferită de îngheț. Montează un termometru și aerisește când temperatura crește.

Ghid de depozitare: temperatură, umiditate și durată de conservare

Pentru o organizare impecabilă, consultă datele de mai jos privind condițiile ideale pentru fiecare legumă:

LegumăTemperatură (°C)UmiditateDurată de conservare
Morcovi0–4 °CRidicată (95%)8 luni
Usturoi0–2 °CScăzută (65%)4–8 luni
Cartofi7–10 °CRidicată (90%)6 luni
Cartofi dulci13–16 °CRidicată (95%)6 luni
Sfeclă roșie0–4 °CRidicată (95%)5 luni
Varză0–4 °CRidicată (95%)5 luni
Păstârnac0–4 °CRidicată (95%)4 luni
Ceapă0–4 °CScăzută (65%)4 luni
Dovleac de iarnă10–16 °CScăzută (65%)2–6 luni
Gulie0–4 °CRidicată (95%)2 luni
Varză de Bruxelles0–4 °CRidicată (95%)1 lună

Cum se depozitează fiecare tip de legumă:

  • Rădăcinoasele: Morcovii, păstârnacul, guliile, sfecla și țelina se păstrează cel mai bine îngropate în lădițe din lemn cu nisip ușor umed.
  • Cartofii: Preferă lădițele din lemn, locurile întunecoase și bine aerisite. Trebuie să fie complet uscați înainte de depozitare.
  • Ceapa și usturoiul: Se usucă bine la aer, apoi se păstrează împletite în funii sau în saci textili/de plasă, în spații uscate (umiditate scăzută) și bine ventilate.

Separarea corectă a legumelor și regula etilenei

Unele legume și fructe elimină în mod natural un gaz numit etilenă, care grăbește coacerea și degradarea altor plante din jur.

  • Evită asocierea cartofilor cu ceapa: Deși le folosim des împreună la gătit, în cămară nu trebuie să stea unii lângă alții. Ceapa va face cartofii să încolțească mult mai repede.
  • Ține mereu merele și perele separat: Aceste fructe produc cantități mari de etilenă și vor îngălbeni sau înmuia rapid legumele din vecinătate.
  • Sfat de organizare: Folosește separatoare pentru rafturi și lăzi pentru a preveni accidentele și contactul nedorit.

Inspecția periodică și aerisirea pe timpul iernii

Munca nu se termină odată ce ai așezat totul pe rafturi. Cămara necesită atenție constantă pe tot parcursul sezonului rece.

  • Inspecția săptămânală: Verifică stocul o dată pe săptămână. Îndepărtează imediat orice legumă sau fruct care dă semne de alterare sau înmuiere, pentru a nu afecta restul recoltei.
  • Aerisirea controlată: Aerisirea periodică este esențială pentru evacuarea gazelor și reglarea umidității. În zilele de iarnă mai blânde, deschide geamul pentru câteva minute.
  • Recomandare de consum: După ce scoți legumele din pivniță, consumă-le într-un timp scurt, deoarece își pierd rezistența mai repede decât cele proaspăt culese.

Dacă nu ai timp pentru drumurile lungi la piață sau nu dispui de un spațiu generos de depozitare, există o soluție mult mai simplă. Poți comanda rapid legume și fructe proaspete direct de pe Sezamo.ro.

Surse: agroland.ro, theartofdoingstuff.com

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Tags: curiozități evergreen Sfaturi utile Retail Media Network
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