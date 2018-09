Mihai Trăistariu, pentru prima dată pe tocuri. Experiență inedită pentru artist | FOTO

Mihai Trăistariu încalță pentru prima dată pantofii cu toc sâmbătă, la “Te cunosc de undeva!”, când se transformă în celebra soprană Maria Callas.

“Până să intru pe scenă, am mers în culise vreo două ore încontinuu cu acei pantofi cu toc cui, de 8 centimetri. Trebuia să merg încet, ca să nu mă dezechilibrez și să cad. Într-un final, am reușit să mă descurc destul de bine”, spune Mihai Trăistariu.

Lentilele de contact i-au făcut însă oareșce probleme. “Le suport destul de greu. De aceea, în cele 14 ore cât am stat cu lentilele de contact, a trebuit să îmi pun picături în ochi din oră în oră”, adaugă el.