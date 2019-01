Noi detalii despre despărțirea dintre Gheorghe Turda și iubita sa. Mai există șanse de împăcare între cei doi?

Cântărețul de muzică populară Gheorghe Turda s-a despărțit de iubita sa, solista Nicoleta Voicu. După separare, fiecare dintre cei doi vine cu o altă explicație despre ceea ce s-a întâmplat în relația lor.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, Gheorghe Turda a oferit noi detalii despre separare, dar a vorbit și despre o posibilă împăcare cu cea care i-a fost iubită.

„A fost un fel de calvar pentru ea vis-a-vis de folosirea telefonului meu. Nu accepta această idee, sub masca acestei treburi se ascundea şi o gelozie exagerată din partea ei! Foarte geloasă, inclusiv pe relaţiile mele vechi, care s-au epuizat cu ani de zile în urmă…

Eu nu pot să trăiesc fără public! Fără marele public… Dependenţa mea este de bun augur, în sensul benefic pentru amândoi, şi pentru ea şi pentru mine, pentru că lumea mă caută pentru concerte, contracte etc. Acest lucru nu ar trebui să fie un motiv de supărare pentru ea, din contră, ar trebui să fie o notă de bucurie şi de efect pozitiv pentru ea.

Nu simt nicio vină în atitudinea mea. Eu sunt la casa mea, sunt un familist desăvârşit, am o familie exemplară din toate punctele de vedere, am două fete, doi gineri şi trei nepoţi, ştiu să-mi ordonez viaţa şi am ordonat-o întotdeauna foarte minuţios vis-a-vis de caracterul familiei mele şi de buna creştere pe care le-am dat-o copiilor mei.

Am dus-o la Roma, am dus-o la Catania, am dus-o în străinătate, bineînţeles, pe numele meu, pentru că ea nu e foarte cunoscută, acum să fim serioşi, ea este o solistă, atât! O solistă oarecare, nu este un nume, deocamdată… Poate cu timpul va fi! Sub numele lui Gheorghe Turda am dus-o în străinătate şi în ţară. Peste tot pe unde aveam câte un concert de unul singur, o introduceam şi pe ea în concerte, bineînţeles, concerte plătite pentru ea.

Am avut eu nişte bănuieli, pentru că şi acum patru, cinci zile, când eram într-o mică discuţie de certuri, a dispărut de acasă şi ştiam unde merge. Şi până la urmă a recunoscut că merge într-o vizită”, a afirmat Gheorghe Turda.

Artistul a vorbit și despre o posibilă împăcare cu Nicoleta Voicu.

„Dacă va avea buna creştere, ceea ce cred că are şi va fi reverenţioasă vis-a-vis de o scuză publică, pentru că ea mi-a făcut mari deservicii pentru imaginea mea clădită cu greu în 55 de ani de carieră artistică. Dacă va cere scuze public pe la toate televiziunile pe la care a umblat şi în presă, o voi ierta! Dacă Dumnezeu va vrea să-i dea mintea de pe urmă să revină, eu o primesc”, a declarat Gheorghe Turda, potrivit spynews.ro.

La rândul ei, Nicoleta Voicu a făcut și ea noi declarații despre separarea de Gheorghe Turda.

„Se simțea bine doar în compania altor persoane, și a mea. Acasă eram aproape ca doi străini. Îi ofeream o oarecare stabilitate. Multora nu le vine să creadă. Era conectat prin telefonul mobil, telefonul era peste tot. Mergea prin casă 2 pași, telefonul era cu el.

Era o singurătate în doi și am încercat să nu mă mai mint la infinit. Am discutat de foarte multe ori. În ziua de Crăciun a stat 5 ore pe telefon, este foarte adevărat.

El nu are ce să-mi reproșeze. Ce treabă au avut relațiile vechi, cu noi? S-au reactivat de când suntem noi împreună? S-au reactivat prin mesaje tendențioase la adresa mea.

Telefonul era în mâinile lui, nu în ale mele…Reușeam să intrăm pe un făgaș normal, simțeam că acele mesaje deraiau lucrurile, avea intenția de a crede ce scria acolo. Cuvintele persoanelor de acolo cântăreau mai mult decât mine, care eram nouă în viața lui”, a declarat Nicoleta Voicu la aceeași emisiune, conform sursei mai sus-menționate.

