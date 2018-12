View this post on Instagram

Impartasesc cu voi, o poza atat de personala, dar cu ea vreau sa va spun ca nu exista dragoste mai profunda din partea unui suflet, ca cea a unui copil cu blanita, pe care il ai si simti in fiecare secunda ca te adora ♥️ Regele inimii mele Marty, desi nu mai este cu mine, nu este zi in care sa nu ma gandesc la el, sau sa nu ii cer ajutorul si protectia in momentele grele! Si vine mereu, si nu se dezminte niciodata de dragostea ce ne-am purtat-o 18 ani si jumatate O DRAGOSTE, CARE NU O SA DISPARA NICIODATA ♥️ Adoptati de oriunde un animalut, nu trebuie sa fie obligatoriu de rasa, conteaza sa nu existe casa fara aceste suflete incredibile ? Marty, ur mamma loves you more than words could ever say ♥️♥️♥️ Love, mamma ♥️♥️♥️ #oanazavoranu #oanazavoranuisabrand #oanathequeen #marty #mysoul #myheart #love #pets #cats #family #forever #neverfogotten