Andreea, au trecut doi ani de la nunta cu Constantin. Care e cea mai prețioasă amintire pe care o păstrați de la eveniment?

Dacă mă întrebai atunci, acum doi ani, îți răspundeam altceva. Acum, în mod spontan, primul gând este amintirea tatălui meu. Dumnezeu a făcut ca tata să fie prezent la nunta noastră și să fie fericit, pentru că, după un an, tata nu mai era.

Cum te-a cerut în căsătorie?

Constantin m-a cerut în căsătorie imediat după ce am devenit un cuplu. Din respect pentru copiii mei, am amânat răspunsul DA, pe care, oricum, Constantin îl știa și îl simțea. După trei ani de conviețuire, noi doi și copiii, am decis că este momentul potrivit pentru acest pas. Și am avut dreptate. Copiii mei erau pregătiți și au primit vestea firesc și cu multă bucurie.

Puțini sunt cei care cunosc începuturile poveștii voastre de dragoste. Cum te-a curtat Constantin și cum a reușit să te cucerească?

Eu cred că nu sunt nici măcar puțini. Începuturile le știm doar noi doi și așa vor rămâne. În viață avem parte de revelații, de momente unice, de povești de nepovestit, oricât ar fi de frumoase. Dacă voi scrie o carte autobiografică, poate că se va ști. Dacă voi scrie o ficțiune, poate se va bănui. Dacă nu voi scrie, va rămâne povestea noastră.

Sunteți o familie extrem de unită… Dar, la început, nu ai avut emoții în ceea ce privește relația dintre copii și Constantin?

Nu-mi aduc aminte. Constantin este un om corect și iubitor, cald. Era imposibil să-l respingi. Copiii au simțit asta, nu a fost nevoie de prea multe vorbe. Iar el a trăit emoția unui părinte aflat la început de drum. Petru avea 8 ani, Eva avea 12. Erau încă mici, personalitatea lor începea să prindă contur și aveau nevoie de un reper puternic, în afară de cel al mamei.

De fiecare dată când vorbești despre Constantin, spui că ești o norocoasă. Eu am senzația că el ți-a schimbat viața. Împărtășește-ne unul dintre momentele în care el a reușit cu adevărat să te surprindă!

Am mai spus-o. La 38 de ani, am fost pregătită să-l cunosc și să fim împreună. Nu mai devreme. Nu voi fi ipocrită, viață a fost și înainte. Două experiențe diferite, nu sunt un caz aparte, mulți oameni trec prin aceste situații în viață, doar că eu, fiind persoană publică, am resimțit totul amplificat. Omul care m-a ajutat cel mai mult să depășesc acel moment a fost Constantin. Nimeni nu ar fi putut să o facă așa cum a făcut-o el, asta e cert pentru mine. De asemenea, în mod natural, în relația cu Eva și Petru. Asta m-a făcut să am încredere în viitorul nostru împreună.

Cum este să fii soție de chirurg estetician? Mă gândesc la faptul că medicii au un program extrem de încărcat și un psihic, de asemenea. Nimic nu se compară cu încordarea, concentrarea și emoțiile din timpul unei operații…

Exact ce îți spuneam mai devreme. Acum sunt pregătită pentru asta, la 20 de ani nu aș fi fost. Îi sunt alături, îl înțeleg mai bine ca oricine, eu însămi sunt un om extrem de ocupat, știu că această profesie a lui e mai presus de orice, e viața însăși. E pasiunea lui. Îmi plac oamenii care trăiesc cu pasiune, arată diferit de ceilalți. Au o aură.

Constantin, trebuie să ne spui și tu ce te-a învățat Andreea despre meseria de jurnalist.

Ceea ce mi-a spus Andreea despre meseria de jurnalist este că este o meserie frumoasă, ca toate celelalte meserii, pe care atunci când o faci cu pasiune o consideri ca fiind cel mai important lucru din viața ta și cea mai importantă meserie dintre toate. Am învățat să fiu mai atent însă la ce se întâmplă în jurul nostru, să comunic altfel și să păstrez echilibrul între comunicarea digitală, prin toate formele, și comunicarea reală cu pacientul. Îmi doresc ca și cei care vin să-mi ceară sfatul să vină pentru că au aflat de la alte persoane, care au apelat la serviciile clinicii mele, că experiența lor finală și că rezultatele obținute au fost pe măsura așteptărilor.

Constantin, cum este să fii soțul uneia dintre cele mai frumoase femei din România? Culmea, una dintre puținele femei care nu au apelat la chirurgia estetică…

Pot să vă confirm lucrul acesta, deși nu am voie să divulg despre cineva dacă a făcut sau nu a făcut o intervenție estetică. Evident că este extrem de plăcut să ai alături o femeie frumoasă, inteligentă, o femeie care își face meseria și care este de succes.

Există gelozie la voi în cuplu?

Andreea: Berbecul și Scorpionul sunt geloși? Ce spune zodiacul? (râde)

Constantin: Vreau să cred că, după atâția ani, nu mai există gelozie, iar pe cei care spun că nu există dragoste fără gelozie aș vrea să-i asigur că se înșală.

Întreaga poveste de dragoste pe care o trăiesc Andreea Berecleanu și Constantin Stan o puteți citi în noul număr al revistei VIVA!, disponibil din 19 decembrie, la toate punctele de difuzare a presei.

