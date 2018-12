Octavian Bellu fuge de Revelioanele peste hotare. Preferă iarna românească

De zeci de ani, Octavian Bellu a petrecut noaptea dintre ani alături de sportivele de la lotul national. A doua zi însă, după petrecere, toți erau pe pârtiile de schi, pentru pregătirea noului an competițional.

Chiar dacă între timp s-a pensionat, cunoscutul technician nu și-a schimbat obiceiurile. Mai precis, evită în continuare Revelioanele peste hotare. Motivul?

Nu am făcut Revelioane afară. De câteva zeci de ani, din 1981, de când am fost la lot, l-am făcut cu sportivele. Nu aveam cum să plec. Era important ca acea continuitate să fie respectată, fie că eram la munte sau în altă parte. Chiar ne amuzam că a doua zi eram pe pârtie și făceam pregătire. Fiecare zi pierdută conta foarte mult. Ultimii ani, la fel, tot acasă am făcut și Crăciunul, și Revelionul. Nu cred că ar arăta Revelionul bine să fii undeva unde sunt 30 de grade afară și e un brad simbolic, rămas pe acolo. Așa cum a lăsat Dumnezeu, cu iarna românească, e foarte bine', a declarat Bellu pentru Libertatea.