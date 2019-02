„Fiul meu m-a sunat la prima oră a dimineţii să mă felicite de ziua mea de naştere. Mama băiatului meu este nemţoaică. Ea activează ca profesor de germană şi teologie” , a spus Ovidiu Lipan.

Atunci când a fost întrebat dacă aceasta a fost singura lui căsnicie artistul a rupt tăcerea. „Este o poveste întreagă, un roman aş putea considera. Voi scrie o carte în care voi vorbi despre toate chestiile astea mai speciale din viaţa mea. S-a întâmplat în perioada anilor 70, am fost căsătorit un an de zile înainte de plecarea mea din iulie 1977. Nu trebuie să dau numele femeii sau să dezvălui profesia ei”, a mai spus artistul pentru „Star Matinal”.

Recent, Țăndărică a recunoscut că nu i-a plăcut școala. „Am rămas repetent în clasa întaia. Aveam un surplus energetic debordant si aveam si o stare din asta rebela. M-au dat la şcoală de muzică, la vioară, pe la 6 ani jumate, am luat examenul dar nu mi-a plăcut vioară. Am zis că eu nu sunt viorist, nu-mi plăcea, mă uităm, nu. Şi am spart vioară de scări. Eram înnebunit după tobe, am văzut şi am simţit, bunicul meu fiind percuţionist, aveam tobe în casă.' a povestit artistul.

