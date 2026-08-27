Măsura face parte dintr-o campanie intensificată a Beijingului de a pune presiune pe guvernul democrat de la Taipei și de a-și impune controlul asupra regiunii, scrie AFP.

152 de nave au fost trimise și în luna august

Datele oficiale transmise de paza de coastă din Taiwan arată că numărul navelor chineze detectate în jurul insulei principale a explodat la 244 de ambarcațiuni în luna iulie. Aceasta înseamnă o medie de aproape opt nave pe zi. Creșterea este una semnificativă față de lunile anterioare, când au fost identificate 55 de nave în iunie și 30 în mai, respectiv 58 în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, în primele trei săptămâni ale lunii august au fost deja contabilizate 152 de ambarcațiuni.

Reprezentanții Pazei de Coastă din Taiwan avertizează că situația devine din ce în ce mai severă. Aproximativ 60% dintre ambarcațiunile detectate aparțin gărzii de coastă chineze, restul fiind nave de cercetare sau folosite de alte agenții guvernamentale. Aceste cifre nu includ navele de război ale Armatei Populare de Eliberare, care sunt mobilizate aproape zilnic în jurul insulei.

Tactici din „zona gri”

Oficialii din Taipei subliniază că Partidul Comunist Chinez nu a guvernat niciodată Taiwanul și, prin urmare, nu are niciun drept legal de a revendica zone economice exclusive în apele din jur. Totuși, Beijingul consideră insula o provincie renegată și a amenințat în repetate rânduri cu folosirea forței pentru anexarea ei.

Experții militari încadrează aceste acțiuni în categoria tacticilor de „zonă gri”, adică manevre care se situează imediat sub pragul unui act formal de război. Pe lângă riscul unei blocade maritime care ar putea opri livrările de energie și resurse vitale către porturile taiwaneze, analiștii atrag atenția asupra unui pericol tactic.

Pregătiri pentru un război submarin

Navele de cercetare chineze, precum „Tong Ji” sau „Xiang Yang Hong 03”, colectează date hidrografice complexe, imagini ale fundului mării și informații despre șanțurile oceanice de adâncime din estul insulei.

Ryan D. Martinson, expert în strategia maritimă a Chinei la US Naval War College, explică modul în care aceste operațiuni civile deservesc direct interesele militare ale Beijingului. El arată că navele de cercetare sunt deținute și operate de institute civile, însă datele adunate ajung direct la armată.

„Acest tip de date și cunoștințe este extrem de util pentru forțele navale chineze, care vor opera în aceste ape în cazul unui conflict. Este de o importanță deosebită pentru războiul antisubmarin și războiul submarin”, a declarat Martinson. Expertul american a remarcat o „creștere foarte mare” a numărului de nave de cercetare chineze din ultimele luni, în special în estul insulei: „Nu este o piesă nouă în «caietul lor de tactici». Aspectul de noutate este că amploarea acestor operațiuni în jurul Taiwanului este fără precedent”.

Manevrele Chinei sunt tot mai complexe. Recent, pentru prima dată, o navă de cercetare chineză care opera în zona economică exclusivă dintre Taiwan și Japonia a fost escortată nu doar de paza de coastă, ci și de ambarcațiuni de pescuit din miliția maritimă a Beijingului. Experții internaționali consideră că este vorba despre o escaladare clară a eforturilor Chinei de a-și exercita jurisdicția asupra apelor teritoriale ale Taiwanului și de a bloca eventualele intervenții ale Statelor Unite sau ale aliaților în caz de criză.

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