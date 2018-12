Pățania lui Pepe când a vrut să împodobească bradul de Crăciun. „Am căzut cu el”

Odată cu venirea sărbătorilor de iarnă, Pepe și-a amintit de una dintre pățaniile de care a avut parte anul trecut, atunci când a vrut să împodobească bradul. Cântărețul a vrut să așeze instalația pe brad, dar a căzut cu tot cu el.

La o emisiune de televiziune, Pepe a afirmat că stă deoparte când vine vorba de împodobirea bradului de Crăciun.

„Eu sunt un bun organizator, stau la distanță, nu mă bag. Am încercat anul trecut să împodobesc eu bradul și am căzut cu el. Am atârnat instalația și am căzut cu el”, a spus Pepe la o emisiune de televiziune, potrivit spynews.

Cântărețul a mărturisit că nu concepe să petreacă Crăciunul de parte de familia sa.

„De Crăciun, nici când nu aveam copii nu plecam… Muncesc tot anul și plec tot timpul, vreau să petrec acasă de Crăciun”, a afirmat el.

Pepe este prezent pe scena muzicală din România de foarte mulți ani. În plan personal, Pepe este însurat cu Raluca Pastramă, împreună cu care are două fetițe, Maria și Rosa. pepe a mai fost căsătorit cu Oana Zăvoranu, divorțul fiind unul cu scandal.

