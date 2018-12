Pavel ne-a mărturisit că încă de la 1 decembrie fetele lui scriu scrisori pentru darnicul Moș, iar el se asigură că acestea vor ajunge la destinație.

Pavel are bătăi de cap în decembrie, când trebuie să-l „ghideze” pe Moș Crăciun prin noianul de cerințe și dorințe ale fetelor sale. Eva (14 ani), Rita (10 ani) și Sofia (4 ani) s-au apucat încă de la 1 decembrie să-i scrie Moșului ce ar vrea să le pună sub brad și cum nu e posibil să vină chiar cu un sac plin de cadouri numai pentru ele, tatăl fetelor trebuie să ajute la triere.

„Moș Crăciun are asistenți echipați, că nu are timp să meargă peste tot. Moș Crăciun vine, vede scrisorile, le citește și alege un lucru care crede că i se potrivește fiecărui copil. Și eu îl aștept. Noi am început pe 1 decembrie să scriem scrisoarea. Anul trecut au fost vreo 12 dorințe, mai ales la cele mici, dar au ajuns la una, la un lucru pe care și-l doreau foarte mult și pentru că au fost cuminți, Moș Crăciun le-a îndeplinit dorința. Și acum ține de cum au fost de-a lungul anului, spiridușii Moșului sunt peste tot”, ne-a spus Pavel.

Mezina încă n-a descoperit „secretul” Moșului

Eva și Rita, fiind ceva mai măricele, știu „povestea” lui Moș Crăciun. Dar la fel de bine știu să păstreze secretul pentru surioara lor mult mai mică. Și, în fiecare an, se bucură de fiecare cadou pe care li-l aduce Moșul. Ce-i drept, fiind cuminți, și merită darurile! Amândouă învață foarte bine; Rita vrea să fie pictoriță, iar Eva, doctoriță!

