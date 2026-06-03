Video: Bucharest Airports

Iberia reia zborurile regulate între Madrid și București, începând cu 3 iunie 2026, după o pauză de câțiva ani. Zborurile vor fi operate în fiecare miercuri și duminică, exclusiv în sezonul de vară, până la finalul lunii octombrie, potrivit Boarding Pass.

Cursa dintre aeroporturile „Henri Coandă” din București și Madrid-Barajas va dura aproximativ patru ore, fiind deservită de aeronave Airbus A320 și A320neo. Biletele sunt deja disponibile pentru rezervare pe site-ul oficial al companiei aeriene spaniole.

Pasagerii care aleg Iberia vor avea acces și la zboruri de conexiune prin hubul din Madrid către destinații din America de Nord, America Centrală, America de Sud și Caraibe.

„Reluarea acestei rute este un pas important pentru noi și pentru pasagerii noștri care călătoresc între România și Spania”, au transmis oficialii companiei.

În prezent, alte companii aeriene precum Ryanair, TAROM și Wizz Air operează zboruri regulate între cele două capitale europene.

Wizz Air a anulat zborurile pe șase rute, care afectează aeroporturile din București, Craiova și Timișoara.



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