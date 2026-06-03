Autoritățile susțin că o parte importantă a acestor costuri va fi acoperită din venituri generate de eveniment. Estimările actuale indică venituri totale între 595 și 615 milioane de dolari, provenite din surse precum guvernul federal, taxa hotelieră, festivalurile pentru fani și contribuțiile orașului Vancouver.

Din suma alocată de Ottawa, aproximativ 216 milioane de dolari includ finanțare prin Sport Canada și fonduri destinate acoperirii parțiale a costurilor de securitate, estimate la 242 de milioane. Guvernul provincial afirmă că aceste contribuții reduc presiunea asupra bugetului local.

Chiar și așa, autoritățile recunosc că British Columbia ar putea înregistra o pierdere netă de până la 114 milioane de dolari după compensarea veniturilor. Deși această pierdere este mai mică decât estimarea anterioară, proiectul rămâne unul costisitor pentru contribuabili.

Comparativ, Toronto ar urma să cheltuie aproximativ 380 de milioane de dolari pentru organizarea a șase meciuri, ceea ce pune în evidență costul semnificativ mai mare per meci în cazul Vancouverului, estimat la 104 milioane de dolari pe partidă.

Guvernul provincial mizează însă pe beneficii economice pe termen lung, estimând un impact de aproximativ 1 miliard de dolari în PIB între 2026 și 2031, datorat turismului și investițiilor. În plus, sunt estimate și aproximativ 200 de milioane de dolari în venituri fiscale suplimentare.

De ce sunt localnicii nemulțumiți

Nemulțumirea față de organizarea meciurilor Cupei Mondiale este legată în principal de costurile foarte mari suportate din bani publici. Criticii spun că banii ar fi putut fi direcționați către probleme urgente, cum ar fi criza locuințelor sau serviciile publice.

Un alt motiv este că beneficiile sunt considerate supraestimate în raport cu cheltuielile. Deși autoritățile vorbesc despre un impact economic pozitiv în domenii precum turism, investiții și venituri, oamenii se tem că aceste proiecții sunt optimiste și greu de verificat.

Mai mult, organizații comunitare și sindicale au atras atenția că evenimentul organizat de FIFA poate duce la presiune suplimentară pe chirii, ceea ce afectează direct populația care locuiește acolo.

FIFA World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Canada și Mexic, cu 16 orașe gazdă și 48 de echipe participante.

Stadionul din Vancouver care va găzdui meciurile se numește BC Place și are o capacitate de 55.000 de locuri. Este cel mai mare stadion din provincia British Columbia și unul dintre cele două stadioane canadiene alese pentru turneu, alături de BMO Field.

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