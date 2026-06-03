Echipele de scafandri specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive s-au deplasat la fața locului începând cu ora 15.45, în urma intervenției Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, care a securizat zona și a aplicat procedurile de neutralizare și distrugere a minei, potrivit MApN.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 4
De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre:
- În 2022, o mină marină a fost găsită la 70 de kilometri de țărmul românesc
- O explozie a avut loc pe data de 14 august 2023, în zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești
- În 2024, o mină a fost descoperită în Marea Neagră, la 3,6 km de Eforie
- La 1 septemebrie 2025, o mină marină a fost descoperită pe plaja Vadu
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