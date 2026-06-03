România se află în fața unui moment istoric în reforma sistemului de protecție a copilului: închiderea ultimelor șapte centre de plasament de tip vechi din țară.

Dacă la începutul anilor 90 aproximativ 100.000 de copii trăiau în instituții de stat, astăzi doar 165 mai sunt găzduiți în ultimele centre rămase, situate în județele Buzău, Covasna, Gorj, Prahova și Tulcea.

În acest context, Fundația Hope and Homes for Children a lansat campania națională „Never Again”.

Un demers de conștientizare care își propune să păstreze vie memoria unei perioade considerate una dintre cele mai dureroase pagini din istoria recentă a României și să reafirme angajamentul societății de a nu mai permite instituționalizarea copiilor.

„Nimeni nu te strigă pe nume când întârzii la masă”

Campania aduce în prim-plan obiecte autentice rămase în fostele orfelinate: pătuțuri metalice, dulapuri încuiate, plăcuțe numerotate sau aviziere.

Transformându-le în simboluri ale lipsurilor și traumelor trăite de generații întregi de copii, organizatorii spun că aceste obiecte vorbesc despre absența afecțiunii, a libertății, a identității și a sentimentului de apartenență.

„Lumea își imaginează orfelinatul ca pe o tragedie zgomotoasă. Adevărul e mai tăcut. Nimeni nu te strigă pe nume când întârzii la masă. Nici nu bagă de seamă că ți-au rămas mici pantofii. Nimeni nu știe de ce ți-e frică atunci când se stinge lumina”, afirmă Ștefan Dărăbuș.

Un copil crescut acolo învață repede ceea ce noi, ceilalți, nu aflăm niciodată: că nimeni nu vine. Aproape 30 de ani am dezvățat copiii de lecția asta, unul câte unul. În România mai sunt copii care încă o cred. Pentru ei, încă nu am terminat Ștefan Dărăbuș, director național al Hope and Homes for Children:

Acesta subliniază că, deși reforma sistemului este aproape de final, încă există copii care trăiesc în astfel de instituții și pentru care schimbarea nu s-a încheiat.

Peste 45.000 de copii au fost sprijiniți

Imaginea orfelinatelor românești a șocat opinia publică internațională după 1990, când jurnaliști occidentali au documentat condițiile precare și numărul uriaș de copii instituționalizați.

În 1998, anul în care Hope and Homes for Children și-a început activitatea în România, existau 483 de astfel de instituții la nivel național.

În aproape trei decenii de activitate, organizația a contribuit la transformarea profundă a sistemului de protecție a copilului.

Potrivit datelor fundației, peste 45.000 de copii au fost sprijiniți să rămână alături de familiile lor, evitând instituționalizarea.

Totodată, 81 de centre de plasament au fost închise, iar 133 de case familiale au fost dezvoltate pentru a oferi un mediu de viață apropiat de cel al unei familii.

Ajutor pentru copiii cu probleme

Peste 7.700 de copii au fost mutați din orfelinate în astfel de locuințe.

În prezent, fundația este implicată direct în închiderea a trei dintre ultimele centre de plasament din județele Buzău și Gorj, prin construirea a cinci case de tip familial destinate unui număr de 61 de copii.

David Popovici s-a implicat în campaniile Hope and Homes for Children

Reprezentanții organizației atrag atenția că reforma nu înseamnă doar închiderea clădirilor, ci și asigurarea unui sprijin pe termen lung pentru copiii care părăsesc instituțiile.

Aceștia beneficiază de programe educaționale, activități extrașcolare, consiliere psihologică și servicii specializate menite să îi ajute să depășească traumele trecutului și să își construiască o viață independentă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE