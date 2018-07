Teresa Tina a ajuns să cânte în limba chineză printr-o conjuctură deloc plăcută.

Plecată în China după bărbatul care o părăsise în momentul în care a aflat că este însărcinată, cântăreața a aflat că soțul ei avea …o altă soție. Astfel că, nu doar că nu l-a acuzat de bigamie, dar a făcut tot posibilul să-l ierte și mai ales să-l uite. După toate aceste evenimente dureroase, Teresa a găsit tăria de a povestit totul în cea mai recentă carte a ei, „Pe cine căutați, doamnă?', unde, cu lux de amânunte, detaliază procesul ei de vindecare.

„Se întorcea după patru ani și îmi cere să-i mai dau o șansă. O aveam? Mă gândeam la Mădălina. Treceam prin cea mai grea confuzie. Năucită și învinsă de oboseală m-am întors dpre hotel. Posomorâtă, ruptă din noi de liniște și pace, mă simțeam golită de sentimente. A doua zi Zhao a sunat la hotel și m-a invitat din nou să stăm de vorbă. Mi-a cerut iertare și mi-a spus că se va revanșa. I-am zis că vreau doar să știu adevărul despre el, despre viața lui, cu cine este căsătorit, de câți ani și care este situația reală', își începe Cristina povestea vieții, continuând apoi cu versiunea pe care i-a oferit-o bărbatul pe care l-a iubit ani la rândul.

„Sunt căsătorit formal de mulți ani. Soția mea este bolnavă. A fost intoxicată cu monoxid de carbon când era mică. Acum este într-un spital, sper să se recupereze. Eu și familia ei avem grijă de ea', mi-a povestit el, moment în care i-am spus că nu poate să o părăsească, nu poate să-i distrugă sufletul. Dar i-am spus și că nu-mi doresc o astfel de încurcătură în viața mea. Că rămâne tatăl fetiței mele și atât', a mai scris Teresa în cartea ei.

Teresa Tina a mers până în Tibet pentru a-l putea ierta pe tatăl fiicei sale, care ducea o viață dublă

Chiar dacă și-a găsit alinarea în cântecele Teresei Theng, artistă căreia i-a împrumutat numele, dar și aproape tot repertoriul muzical, adevărata vindecare a găsit-o în Tibet.

„Aveam impresia că vedeam un film ca o poveste a altcuiva. Parcă umblam printre ruine. Am adus la suprafață din adâncurile neuitării, toate greșelile, toate slăbiciunile, succesele , insuccesele, durerile, rătăcirile, derapajele. După ce ani la rând am încercat să vorbesc, cu lux de amănunte, cu psihologi români, astrologi, duhovnici, despre ceea ce mi se întâmplase, am plecat în Tibet la un curs de dezvoltare personală', a mai scris în cartea ei.

„ Acei oameni sunt plini de iubire, de umanitate. În grupul nostru era și un cursant plătit care avea rolul de a ne enerva, de a ne ispiti și încerca credința fiecăruia. Plata acestui cursant arțăgos, urâcios, haotic, venea din partea discipolului. Îmi amintesc că orice îmi făcea, nu avea nicio reacție din partea mea, până când mi-a zis să nu mai acumulez frustrări, să ripostez, să spun lucrurile la timpul lor, almiteri voi acumula multă suferință' a povestit cântăreața.

Teresa adunase, întradevăr, atât de multe frustrări, atât de multe temeri, încât a fost nevoie de multă meditație, rugăciuni, dar mai ales de ajutor din partea maeștrilor.

„Discipolul ne-a dus la Copacul Dorințelor și ne-a dat câte un creion și o coală de hârtie să ne scriem în liniște o dorință. Ce dorință puteam eu să-mi pun? Îl rugam pe Dumnezeu să mă ierte și să-mi vindece inima frântă. Am finalizat și am dat la vedere să fie citită cu voce tare, după rostirea numelui fiecăruia dintre noi. Toți cursanții aveau diferite cerințe. Dorința mea sinceră a impresionat lumea. Atunci discipolul m-a chemat lângă el și m-a intrebat cine sunt, de unde vin și ce s-a întâmplat. „Sunt Cristina și vin din România. Am trăit niște experiențe ciudate și nu reușesc să mă regăsesc. Trăiesc eșec după eșec în dragoste. Uneori mă simt pierdută. Am venit să mă vindec'. După ce au ascultat toată povestea mi-au spus că sunt un caz special și că vor lucra personal cu mine, îmi vor da teme, meditații, mantre, rugăciuni', a mai povestit Teresa în cartea ei.

