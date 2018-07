Soția și băiețelul lui Cornel Păsat s-au externat în cursul zilei de vineri de la Maternitatea din Giulești, acolo unde Bianca a ales să nască primul copil al cuplului.

“E copia lui Cornel. Are gurița și zâmbetul lui", au mărturisit apropiați ai cuplului pentru Libertatea.

Cornel și Bianca au ajuns la spital în cursul dimineții de marți, 10 iulie, după ce soția dansatorului s-a plâns de contracții puternice. Cornel a povestit prin ce emoții a trecut și cum a fost prima întâlnire cu bebelușul său.

“Bibi avea ca termen să nască data de 20 iulie. A avut contracții, după control ne-am întors acasă. La doar o oră, am ajuns din nou la spital, pentru internare. Știam că o să nască normal, pentru că așa a dorit. Am coborât până la mașină, iar când m-am întors, mi-au pus băiețelul în brațe. Bianca născuse prin cezariană. A fost o surpriză imensă, nu mă așteptam să-l cunosc așa de repede. Vă dați seama prin ce emoții am trecut când l-am văzut!?", a povestit Cornel Păsat pentru Libertatea.