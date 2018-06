Prin ce poate să treacă Mariana Moculescu în Italia. “Violență fizică. Am fost strânsă de gât”

Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, este plecată în Italia. În urmă cu ceva timp, Mariana Moculescu se declara foarte fericită alături de iubitul ei italian. Din păcate pentru ea, lucrurile au degenerat, iar acum bruneta a ajuns să trăiască clipe de coșmar.

La emisiunea pe care Mihai Morar o moderează la Antena Stars, Mariana Moculescu a mărturisit că a fost agresată fizic și a primit tot felul de amenințări.

“S-a întâmplat să am o relaţie de doi ani şi ceva, eram îndrăgostită dar s-a comportat aşa… nu am mai putut să rămân în această relaţie, s-a ajuns la violenţă fizică, am fost strânsă de gât. Am fost jignită, după ce ne-am întors de la Bucureşti, a început să fie violent, să mă lovească. I-am permis o dată, de două ori, apoi am chemat carabinerii. Nu l-am înşelat, nu i-am dat motive să fie gelos. Mi s-a pus mâna în gât şi am fost ameninţată cu moartea, mi-a spus că mafioţii lui mă vor omorî”, a povestit Mariana Moculescu.

