Prin ce a trecut Monica Tatoiu în vacanță. „Am făcut atac de panică”

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, Monica Tatoiu a explicat ce s-a întâmplat.

„Sufăr de claustrofobie. Mie dacă mi se strică liftul, eu sunt în stare să mă arunc de la etaj. Și cu cabina de schi e la fel. dacă e prea multă vreme ș se oprește cabina de schi eu fac atacuri de panică. Anul acesta, m-am gândit că toată lumea din jurul meu făcea scufundări. Coborau la 20-25 de metri. Bărbatul meu face chestia asta de vreo 4-5 ani. N-am dormit în noaptea aia, am visat… Și mă duc eu acolo, era un puștiulică de 20 de ani și mă bagă ăla înăuntru. Am făcut atac de panică. Apoi îmi zice: „Acum mergem la 12 metri”. Mamă!!!”, a mărturisit Monica Tatoiu.

„Mâine-poimâine o să mă vedeți că mă dau și cu parașuta. Mie îmi e frică și să merg cu avionul. Vreau să spun că am fost pe o furtună acuma, că în fiecare secundă am zis că… Am traversat o furtună, știi cum făcea avionul? Avionul, opt ore, să te arunce în toate părțile… Nici să te duci la toaletă nu puteai, că te răneai la picior”, a adăugat ea.

Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri din România. Este căsătorită de foarte mulți cu Victor Tatoiu, cel despre care spune că nu a înșelat-o niciodată. Din mariajul lor a rezultat un băiat.

