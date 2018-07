La vremea respectivă, Raluca nega cu vehemență faptul că "Raj" a luat legătura cu ea, precizând că nu-l cunoaște, ba mai mult, că-l va acționa în judecată pentru calomnie. „Nu-l cunosc pe om, nu l-am văzut în viața mea și nu am avut de-a face cu așa ceva. În plus, nu am cont de Facebook și nu am avut niciodată", spunea la vremea respectivă Raluca. De cealaltă parte, Vasile Ciobanu povestea, în detaliu, cum îi aducea „marfa" chiar la ea acasă.

Raluca Bădulescu a fost implicată în dosarul „Cocaină pentru VIP-uri".

„Un prieten de-al meu i-a dat numărul de telefon și am fost sunat chiar de ea. M-am întâlnit cu ea, o știam de la televizor. Când am văzut că vine ea, am zis: Wow. Și ea mi-a spus… "mi-a zis prietenul meu că ai ceva foarte bun". Era vorba de cocaină și mi-a zis că vrea și ea. Nu lua mai puțin de 7-8 grame", spunea dealerul vedetelor, pentru cancan.ro.

Procurorii DIICOT Ploiești au audiat-o, joi, în calitate de martor, într-un alt dosar, care vizează consumatori de droguri.

Citește și: