Răzvan Ciobanu, despre dosarul de trafic de droguri în care a fost audiat. „Nu știam de ce sunt dus la Ploiești, mi-am făcut multe scenarii”

Designerul Răzvan Ciobanu și fosta sa colegă de platou de la emisiunea „Bravo, ai stil!', femeia de afaceri Raluca Bădulescu, au fost primele VIP-uri care au dat declarații în calitate de martori, joi, 12 iulie, la sediul DIICOT Ploiești, într-un megadosar de trafic de droguri, Stupefiante pentru VIP-uri'.

Prezent în cadrul unei emisiuni de la Kanal D, Răzvan Ciobanu a comentat despre cele întâmplate în momentul în care a fost chemat la audieri.

„Eu în ziua în care am fost ridicat de DIICOT am fost foarte șocat. Nu îmi mai aduc aminte mare lucru din ziua asta.



Pot să spun doar atât, mai multe vă pot spune avocații mei, am doi avocați. Sunt suspect că aș fi deținut și consumat droguri de risc și mare risc. Eu nu am fumat niciodată… Mi se pare nedrept să trec din nou prin această situație. Eu pot demonstra prin analize că nu consum. Eu pot să spun că nu îi cunosc pe oamenii aia.

Nu știam de ce sunt dus la Ploiești. Mi-am făcut multe scenarii. Mă gândeam că m-a reclamat Marius (n.r. fostul lui iubit) pentru „furtul” mașinii. Sau vreo clientă. Țin minte că am ajuns în biroul procurorului și m-a întrebat dacă-i cunosc pe cei din dosar. Le-am cerut poze, după nume nu cunosc pe nimeni. Nu am recunoscut pe nimeni. Este cumva degradant. Eram foarte mulți oameni cunoscuți. Trebuia să ridici două degete și să întrebi dacă poți merge la toaletă, la fumat”, a declarat Răzvan Ciobanu.

